Сердце слесаря остановилось прямо на работе в Башкирии

Однако в процессе расследования выяснилось, что работник проходил медицинский осмотр и был направлен к кардиологу, который не выявил никаких противопоказаний для продолжения работы. Верховный суд Республики Башкортостан подтвердил законность решения Гострудинспекции о том, что смерть слесаря связана с его трудовой деятельностью. Социальный фонд, ответственный за выплаты, пытался оспорить это решение, но суды встали на сторону надзорного ведомства.