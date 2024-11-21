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Posted 21 ноября, 06:26

Published 21 ноября, 06:26

Modified 21 ноября, 08:03

Updated 21 ноября, 08:03

Мужчина умер на работе в Башкортостане

Сердце слесаря остановилось прямо на работе в Башкирии

21 ноября 2024, 06:26
Фото: Изображение Midjourney.

Мужчина умер на работе в Башкортостане

Верховный суд РБ признал, что трагическая смерть слесаря связана с его работой, сообщает в четверг, 21 ноября, Гострудинспекция Башкирии.

Слесарь-ремонтник, 53-летний работник ООО «Управляющая компания „Рост“, скончался на своем рабочем месте. После этого инцидента началось расследование, которое вскоре привело к важному судебному решению. Согласно данным, 26 декабря 2023 года, в ходе выполнения своих обязанностей, слесарю стало плохо. Позже судебно-медицинская экспертиза установила, что причиной смерти стала хроническая ишемическая болезнь сердца.

Однако в процессе расследования выяснилось, что работник проходил медицинский осмотр и был направлен к кардиологу, который не выявил никаких противопоказаний для продолжения работы. Верховный суд Республики Башкортостан подтвердил законность решения Гострудинспекции о том, что смерть слесаря связана с его трудовой деятельностью. Социальный фонд, ответственный за выплаты, пытался оспорить это решение, но суды встали на сторону надзорного ведомства.

Как ранее сообщал Mkset, в Абзелиловском районе мужчина погиб, попав в самодельный бетоносмеситель.

Мужчину убил ремонт в Башкирии
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