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Posted 21 ноября, 06:02

Published 21 ноября, 06:02

Modified 21 ноября, 06:04

Updated 21 ноября, 06:04

Секреты теплого дома: какой обогреватель выберет умный хозяин этой зимой?

Секреты теплого дома: какой обогреватель выберет умный хозяин этой зимой?

21 ноября 2024, 06:02
Фото: Изображение Midjourney. Секреты теплого дома: какой обогреватель выберет умный хозяин этой зимой?
Когда температура за окном падает, а центральное отопление еще не включили, многие начинают задумываться о дополнительных источниках тепла. Вопрос обогрева становится особенно актуальным, когда помещение не может эффективно удерживать тепло или нуждается в дополнительном прогреве.

Кажется, что обогреватель — это простое устройство, которое просто согревает в холодное время года. Однако процесс выбора не так уж прост. Чтобы выбрать идеальный обогреватель, нужно учитывать несколько ключевых факторов о которых рассказали эксперты сайта Ixbt.

1. Определяем нужную мощность

Правильный расчёт мощности — это первый и, пожалуй, самый важный шаг при выборе обогревателя. Учитывая, что обогреватель должен поддерживать комфортную температуру в помещении, важно понять, сколько тепла нужно для каждой комнаты.

Обычно считается, что для обогрева 1 квадратного метра необходимо 100 Вт мощности. Например, для комнаты размером 20 кв.м потребуется обогреватель мощностью 2 кВт. Однако, есть несколько факторов, которые могут повлиять на расчёт:

  • Дополнительные окна: Если в комнате несколько окон, особенно если они панорамные, нужно добавить еще 200 Вт за каждое дополнительное окно.
  • Высокие потолки: Если потолки в комнате выше 3 метров, стоит увеличить мощность на 10-20%.
  • Наружные стены: Для помещений с наружной стеной добавьте ещё 200 Вт.
  • Дополнительный обогрев: Если обогреватель будет использоваться как дополнительный источник тепла, мощность можно уменьшить до 70-80 Вт на 1 кв. м.

Также следует помнить, что для приборов мощностью свыше 1 кВт требуется заземление розетки. Если устройство будет использоваться в ванной или на кухне, необходимо убедиться, что электросеть выдержит дополнительную нагрузку.

Определяем нужную мощностьОпределяем нужную мощность
Определяем нужную мощность. Фото: Изображение Midjourney

2. Виды обогревателей и их особенности

Теперь, когда вы рассчитали необходимую мощность, стоит выбрать подходящий тип обогревателя. Рассмотрим популярные варианты.

Тепловентиляторы

Тепловентиляторы — это самый доступный и компактный вариант. Они хорошо подходят для локального обогрева и быстрых изменений температуры. Тем не менее, они имеют и несколько недостатков.

Преимущества:

  • Компактность и мобильность.
  • Быстро нагревают помещение.
  • Доступная цена.

Недостатки:

  • Шум, создаваемый вентилятором (до 40 дБ).
  • Возможность появления запаха гари от сжигаемой пыли.

Тепловентиляторы идеально подходят для временного обогрева в небольших помещениях, гараже или мастерской. Для постоянного использования их лучше не выбирать.

Масляные обогреватели

Масляные обогреватели — это проверенный временем вариант, который отлично подходит для стационарного обогрева. Они нагревают масло внутри устройства, а затем передают тепло в помещение.

Преимущества:

  • Долгий срок службы.
  • Преимущественно бесшумная работа.
  • Эффективность в помещениях с низкими теплопотерями.

Недостатки:

  • Большой вес (около 7 кг).
  • Высокая температура корпуса, что может быть опасно для детей.

Масляные обогреватели идеально подходят для длительного использования в жилых помещениях с хорошей теплоизоляцией.

Масляные обогревателиМасляные обогреватели
Масляные обогреватели. Фото: Изображение Midjourney

Конвекторные обогреватели

Конвекторы — это более современные и энергоэффективные устройства, которые работают по принципу естественной конвекции. Они нагревают воздух, который затем поднимается вверх, создавая тягу, а холодный воздух поступает снизу.

Преимущества:

  • Легкий вес (обычно 4-5 кг), что упрощает перемещение.
  • Возможность использования инверторной технологии для экономии энергии.
  • Эффективность при нормальной теплоизоляции помещения.

Недостатки:

  • Пониженная эффективность, если устройство расположено за мебелью или шторами.

Конвекторы идеально подходят для использования в качестве основного обогревателя в помещениях с хорошей теплоизоляцией.

Конвекторные обогревателиКонвекторные обогреватели
Конвекторные обогреватели. Фото: Изображение Midjourney

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели работают с помощью излучения, которое напрямую нагревает поверхности, а не воздух. Это позволяет быстро согреть нужные участки комнаты, но такие устройства менее эффективны в пыльных помещениях.

Преимущества:

  • Быстрый и эффективный обогрев.
  • Экономичные и тихие.

Недостатки:

  • Не подходят для обогрева всей комнаты.

Инфракрасные обогреватели лучше всего подходят для локального обогрева в небольших комнатах или рабочих зонах.

Инфракрасные обогревателиИнфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели. Фото: Изображение Midjourney

3. Какие функции важны при выборе обогревателя?

При выборе обогревателя стоит обратить внимание на несколько ключевых функций:

  • Защита от перегрева: большинство современных моделей оснащены функцией автоматического отключения при перегреве.
  • Защита от опрокидывания: особенно важно для масляных моделей, так как они могут быть опасны при падении.
  • Термостат: позволяет поддерживать стабильную температуру в помещении. Для более точного контроля рекомендуется выбирать модели с удалённым управлением или совместимостью с системой умного дома.

4. Примерная стоимость обогревателей

Теперь, когда вы определились с типом обогревателя, давайте подсчитаем примерную стоимость устройства.

  • Тепловентиляторы (мощностью 2 кВт): 2 500 рублей × 3 устройства = 7 500 рублей.
  • Масляные обогреватели (мощностью 2 кВт): 4 000 рублей × 3 устройства = 12 000 рублей.
  • Конвекторные обогреватели (мощностью 2,5 кВт): 7 000 рублей × 3 устройства = 21 000 рублей.
  • Инфракрасные обогреватели (мощностью 1,5 кВт): 5 500 рублей × 3 устройства = 16 500 рублей.

Общий итог:

  • Бюджетный вариант (тепловентиляторы): около 7 500 рублей.
  • Средний вариант (масляные или инфракрасные обогреватели): около 12 000 — 16 500 рублей.
  • Премиум вариант (конвекторы или инфракрасные панели): около 21 000 рублей.

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