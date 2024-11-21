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Posted 21 ноября, 17:29

Published 21 ноября, 17:29

Modified 21 ноября, 20:27

Updated 21 ноября, 20:27

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Лады»

«Салават Юлаев» обыграл голодных хоккеистов

21 ноября 2024, 17:29
Фото: ХКСЮ / Telegram.

«Салават Юлаев» вырвал победу у «Лады»

Волевой победой закончилась для уфимцев встреча на льду с тольяттинской командой в четверг, 21 ноября.

Игра проходила на «Лада-Арене» в Самарской области. Для команд матч стал уже вторым за ноябрь 2024 года. В минувший раз, 12 ноября, «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счётом 3:1.

Первые два тайма в матча в четверг, 21 ноября, прошли «по нулям» — голами не отметились ни «Лада», ни «СЮ». Первую шайбу в ворота «зелёных» забросил тольяттинец Трой Джозефс уже в третьем тайме. На последней минуте — за 39 секунд до сирены, игроку «СЮ» Александру Хмелевски удалось сравнять счёт. В овертайме игроки уфимского клуба обыграли хозяев и закончили игру со счётом 2:1 в свою пользу.

«Салават Юлаев» лишился звездного игрока
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«Салават Юлаев» ранее потерпел поражение от «Магнитки». Напомним, 18 ноября уфимцы проиграли в матче с «Магниткой». Болельщики связали неудачу клуба с временной потерей Джоша Ливо — хоккеист получил травму в ходе матча против казахстанского «Барыса» 15 ноября. Тем не менее, в этот раз команда смогла обойтись без звёздного игрока.

Для «Лады», в свою очередь, эта игра стала пятым поражением подряд. По мнению любителей хоккея, спортсменам не удалось найти мотивации для победы из-за финансовых трудностей. Как сообщал «Спорт-Экспресс» в начале ноября, команде на месяц задержали зарплату.

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