«Салават Юлаев» обыграл голодных хоккеистов

Первые два тайма в матча в четверг, 21 ноября, прошли «по нулям» — голами не отметились ни «Лада», ни «СЮ». Первую шайбу в ворота «зелёных» забросил тольяттинец Трой Джозефс уже в третьем тайме. На последней минуте — за 39 секунд до сирены, игроку «СЮ» Александру Хмелевски удалось сравнять счёт. В овертайме игроки уфимского клуба обыграли хозяев и закончили игру со счётом 2:1 в свою пользу.