«Салават Юлаев» обыграл голодных хоккеистов

Posted 21 ноября, 17:29
Published 21 ноября, 17:29
Modified 21 ноября, 20:27
Updated 21 ноября, 20:27
Игра проходила на «Лада-Арене» в Самарской области. Для команд матч стал уже вторым за ноябрь 2024 года. В минувший раз, 12 ноября, «Салават Юлаев» обыграл «Ладу» со счётом 3:1.
Первые два тайма в матча в четверг, 21 ноября, прошли «по нулям» — голами не отметились ни «Лада», ни «СЮ». Первую шайбу в ворота «зелёных» забросил тольяттинец Трой Джозефс уже в третьем тайме. На последней минуте — за 39 секунд до сирены, игроку «СЮ» Александру Хмелевски удалось сравнять счёт. В овертайме игроки уфимского клуба обыграли хозяев и закончили игру со счётом 2:1 в свою пользу.
«Салават Юлаев» ранее потерпел поражение от «Магнитки». Напомним, 18 ноября уфимцы проиграли в матче с «Магниткой». Болельщики связали неудачу клуба с временной потерей Джоша Ливо — хоккеист получил травму в ходе матча против казахстанского «Барыса» 15 ноября. Тем не менее, в этот раз команда смогла обойтись без звёздного игрока.
Для «Лады», в свою очередь, эта игра стала пятым поражением подряд. По мнению любителей хоккея, спортсменам не удалось найти мотивации для победы из-за финансовых трудностей. Как сообщал «Спорт-Экспресс» в начале ноября, команде на месяц задержали зарплату.