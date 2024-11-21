РЭО: Самые опасные для экологии телевизоры содержат до 3,5 мг ртути

Posted 21 ноября, 12:07
Published 21 ноября, 12:07
Modified 21 ноября, 12:07
Updated 21 ноября, 12:07
Телевизоры с люминесцентной подсветкой сегодня широко распространены, однако они могут значительно загрязнять экологию и представляют опасность для здоровья людей.
Дело в том, что в жидкокристаллических дисплеях с такой подсветкой используется ртуть. Этот вещество является токсичным. На одну лампу в таких устройствах приходится 3,5 мг ртути, что эквивалентно содержимому двух ртутных термометров. Если лампу повредить, то ртуть может попасть в воду и почву, вызывая загрязнение тяжелыми металлами. Помимо этого, ртуть опасна для человека. Вдыхание ее паров может привести в том числе к летальному исходу, пишет 56orb.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев сообщил, что в России каждый год образуется примерно полтора миллиона тонн отходов электронного и электрического оборудования (ОЭЭО), при этом на переработку направляется только 5% от этого объема. Около 67% от общего количества отходов электроники приходится на бытовую технику, включая телевизоры.
С 1 сентября 2023 года в России действуют новые требования к утилизации ОЭЭО. Они предусматривают обязательную переработку до 85% отходов электроники. Чтобы достичь этих показателей, необходимо соблюдать определенные меры. Чтобы не повредить лампы и не допустить утечки ртути, нужно правильно транспортировать, хранить и перерабатывать телевизоры с люминесцентной подсветкой.
Эксперты обратились к россиянам и предпринимателям с призывом проявлять ответственность при утилизации такой техники. Ее необходимо отправлять на лицензированные перерабатывающие предприятия.