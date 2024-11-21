РЭО: Самые опасные для экологии телевизоры содержат до 3,5 мг ртути

Дело в том, что в жидкокристаллических дисплеях с такой подсветкой используется ртуть. Этот вещество является токсичным. На одну лампу в таких устройствах приходится 3,5 мг ртути, что эквивалентно содержимому двух ртутных термометров. Если лампу повредить, то ртуть может попасть в воду и почву, вызывая загрязнение тяжелыми металлами. Помимо этого, ртуть опасна для человека. Вдыхание ее паров может привести в том числе к летальному исходу, пишет 56orb.ru.