Прогноз погоды на декабрь в Башкирии

Зимой аккумулятор намного быстрее, чем в теплое время года. Для поддержания его бесперебойной работы зимой следует делать следующее. Проверить и повысить уровень заряда аккумулятора до указанной производителем нормы до наступления холодов. Очистить корпус аккумулятора и вентиляционных отверстий от загрязнений, скопившихся там летом и осенью. Удалить окись и обработать с клеммы с помощью литола.