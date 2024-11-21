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Posted 21 ноября, 09:13

Published 21 ноября, 09:13

Modified 21 ноября, 09:13

Updated 21 ноября, 09:13

Прогноз погоды на декабрь в Башкирии

Прогноз погоды на декабрь в Башкирии

21 ноября 2024, 09:13
Фото: 1MI.
Общая климатическая характеристика декабря в Башкирии

Нормы температуры и осадков для декабря

Вероятностный прогноз температурного режима на отопительный период 2024–2025 гг. опубликованный на сайте Башкирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 6 месяцев отопительного сезона, будет соответствовать температурным нормам для первого зимнего месяца.

Типичные погодные условия в декабре

Климатическая норма среднемесячной температуры воздуха в декабре в Башкирии, по данным Башкирского управления гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, варьируется от — 9,6 до -12,4 градусов в зависимости от района республики. Количество осадков в месяц — от 22 до 51 мм.

Погода в декабре 2024 в БашкирииПогода в декабре 2024 в Башкирии
Погода в декабре 2024 в Башкирии. Фото: meteorb.ru

Температура и погодные изменения на декабрь 2024 года

Долгосрочные прогнозы погоды рассчитываются на основе статистических данных предыдущих десятилетий и является не точным. Чем долгосрочней прогноз, тем больше вероятность его несоответствия.

Самый верный прогноз погоды — на три дня, не более. На десять дней и более может измениться. Сейчас вероятность правильности составляет 50-70%.

Прогноз на начало декабря

Начало декабря в Башкирии будет пасмурным и с переменной облачностью и осадками. Температура воздуха днем составит от -4 до -9 днем и от –8 до -18 ночью.

Погода в середине декабря

Вторая декада декабря будет соответствовать нормам. Температура воздуха от-7 до -11 днем, ночью -11 до -18.

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Третья декада декабря по вероятностному прогнозу не станет аномальной. Пока никаких погодных сюрпризов синоптики метеорологи нам не обещают.

Температура воздуха, по статистическому прогнозу, составит от -5 до — 11 градусов днем, от -10 до -15 ночью.

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Уход за стеклоочистителями, аккумулятором и замками в зимний период

Автоэксперты для продления службы стеклоочистителей рекомендуют очищать щетки от грязи раз в неделю. Смазывать их силиконовой смазкой. Правильно подбирать омывающую жидкость в соответствии с сезоном. От проверенных производителей.

Зимой аккумулятор намного быстрее, чем в теплое время года. Для поддержания его бесперебойной работы зимой следует делать следующее. Проверить и повысить уровень заряда аккумулятора до указанной производителем нормы до наступления холодов. Очистить корпус аккумулятора и вентиляционных отверстий от загрязнений, скопившихся там летом и осенью. Удалить окись и обработать с клеммы с помощью литола.

Замки авто необходимо обработать специальными средствами с антизамерзающими свойствами. Это позволит избежать замерзающего конденсата внутри механизма замков и дальнейшие неполадки с ними. Обрабатывать механизм замка нужно регулярно.

Убирать снег и лед с авто можно только мягкими щетками или резиновыми скребками. Жесткий пластик различных приспособлений может оставить царапины. Лучше всего почистить снег щеткой и растопить лед по мере прогрева салона.

Какая погода будет в декабреКакая погода будет в декабре
Какая погода будет в декабре. Фото: 1MI

Как одеться и защитить здоровье в декабре

Несмотря на теплый ноябрь, зима все равно вступит в свои права. На место слякоти и плюсовой температуры придет мороз, снег и солнечные дни.

В такую погоду чаще захочется выходить на прогулку. Чтобы избежать переохлаждения и простуд, нужно правильно выбирать одежду.

Одежда и обувь для морозной погоды

Зимой важна многослойность. Первый слой — комфортная майка, футболка или термобелье. Следующий слой — плотная свободная водолазка или рубашка. Сверху — свитер, свитшот или толстовка. Не стоит носить обтягивающую одежду в мороз. Она не удерживает тепло и может нарушить кровоток.

Под брюки нужно также надевать термобелье. Женщинам — плотные колготки 120-200 Ден. Сочетать с легинсами.

Обязательно носить головной убор при минусовой температуре, даже если основное время вы передвигаетесь на авто. Резкий холод вызывает спазм сосудов головы, а это негативно влияет на здоровье волос. Для длительного нахождения на улице лучше выбрать шерстяную или меховую шапку.

Зимняя обувь должна быть с запасом. В тесной обуви ноги замерзают быстрее, а в свободную можно поддеть шерстяной носок. Высокая подошва также важна для сохранения тепла. Самые теплые на сегодняшний день считаются сапоги ЭВА, унты и валенки. Но в городе они не всегда к месту. Поэтому стоит обратить внимание на зимнюю обувь с использованием современных технологий. Зимние стельки с алюминизированными материалами отражающие тепло.

Советы по уходу за кожей и защитой здоровья в холод

Зимой нужно позаботиться о коже лица и рук. Отлично помогает защитный крем для интенсивного ухода за кожей в зимних условиях. Важно, чтобы он был с SPF защитой. Ведь зимой ультрафиолетовые лучи также воздействуют на кожу лица. Витамин Е или натуральные масла (ши, кокосовое, касторовое) в составе защитят от сухости и шелушений.

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#Светлана Мирсаева#Общество#Погода#Новости Башкирии#Зима#Дом и сад#Какой будет зима в Башкирии#Декабрь 2024
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