Погода на выходных не даст спокойно отдохнуть в Башкирии

Posted 21 ноября, 19:08
Published 21 ноября, 19:08
Modified 21 ноября, 20:25
Updated 21 ноября, 20:25
В субботу, 23 ноября, жителей региона ждут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололёд. Ветер — южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0°C…-5°C, в юго-восточных районах столбики термометров дойдут до -10°C. В светлое время суток воздух разогреется до -2°C… +3°C.
В воскресенье, 24 ноября, день пройдёт без каких-либо существенных осадков. Ветер — по-прежнему умеренный, юго-восточного направления. Ночные температурные показатели аналогичны прогнозу на субботу. Днём температура воздуха составит -1°C… +4°C.
Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии приняли решение закрыть подъём на лестницу Торатау из-за погодных условий.