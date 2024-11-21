Погода на выходных не даст спокойно отдохнуть в Башкирии

В субботу, 23 ноября, жителей региона ждут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололёд. Ветер — южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0°C…-5°C, в юго-восточных районах столбики термометров дойдут до -10°C. В светлое время суток воздух разогреется до -2°C… +3°C.