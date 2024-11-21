mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 19:08

Published 21 ноября, 19:08

Modified 21 ноября, 20:25

Updated 21 ноября, 20:25

Мокрый снег и гололёд прогнозируют в Башкирии

Погода на выходных не даст спокойно отдохнуть в Башкирии

21 ноября 2024, 19:08
Фото: 1MI.

Мокрый снег и гололёд прогнозируют в Башкирии

Не самые лучшие погодные условия прогнозирует Гидрометцентр Башкортостана.

В субботу, 23 ноября, жителей региона ждут осадки в виде мокрого снега и дождя, а также гололёд. Ветер — южный, умеренный. Температура воздуха ночью составит 0°C…-5°C, в юго-восточных районах столбики термометров дойдут до -10°C. В светлое время суток воздух разогреется до -2°C… +3°C.

В воскресенье, 24 ноября, день пройдёт без каких-либо существенных осадков. Ветер — по-прежнему умеренный, юго-восточного направления. Ночные температурные показатели аналогичны прогнозу на субботу. Днём температура воздуха составит -1°C… +4°C.

Лестница на Торатау закрыта: зимние приключения под запретом
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии приняли решение закрыть подъём на лестницу Торатау из-за погодных условий.

Читайте также:
Срочное заявление Путина: Мы ответили на агрессию новыми ракетамиУдар по «Южмашу»: что за новую ракету применили ВС РФГлавный симптом сердечного приступа назвали врачи
#Общество#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Погода#Дождь#Башкортостан#Ветер#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Салават#Нефтекамск#Гололед#Белорецк#Октябрьский#Мокрый снег#Туймазы#Кумертау#Температура#Белебей#Мелеуз#Прогноз#Осадки#Ночь#День#Гидрометцентр
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика