Почему уфимцы интересуются недвижимостью в Казани

Posted 21 ноября, 04:00
Published 21 ноября, 04:00
Modified 21 ноября, 04:00
Updated 21 ноября, 04:00
А если опереться на свежую аналитику: в текущем году столица Татарстана вошла в топ популярных городов для переезда в России, уступив лишь Петербургу, Краснодару и Москве.
Одна из причин притяжения в Казань — известные сильные ВУЗы. Многие родители заранее задумываются о будущем образовании и присматривают места для проживания. Кроме того, благодаря своей инвестиционной привлекательности, столица Татарстана дает мощный импульс к развитию среднего и малого бизнеса. А наличие крупных предприятий и бизнес-центров создает возможности для реализации карьерных амбиций и расширения деловых контактов. Жители других регионов видят в этом дополнительные преимущества, позволяющие реализовывать свои бизнес-идеи и увеличивать благосостояние.
Не менее важным аспектом становится более удобная транспортная инфраструктура, что важно для деловых поездок и путешествий. Возможность быстро добираться до других городов и регионов необходима для тех, кто предпочитает активный образ жизни.
Стоит отметить, что Казань давно зарекомендовала себя как один из самых безопасных и комфортных городов России, известных своим историческим и культурным наследием. Город стал идеальным местом для жителей, ценящих возможности для духовного обогащения и образования. Здесь регулярно проходят крупные мероприятия международного и федерального значения: форумы, выставки, фестивали, спортивные соревнования, театральные премьеры и концерты. Все это добавляет динамики в повседневную жизнь.
Как отмечает ведущий агент по недвижимости Эльвира Ахматдинова, среди ее уфимских клиентов в последние годы появились те, кто ищет недвижимость в Казани для переезда, и при этом увеличивается спрос на жилье премиум-класса. Показателен комментарий Алины С., которая переехала в Казань еще в 2017 году:
— В моей семье так заведено, что я в большей степени занимаюсь домом и детьми. И в Казань мы переехали из-за работы супруга. Жить здесь нам очень нравится, и для нашей семьи это стало шагом вперед. Здесь я вижу больше возможностей в образовании для наших детей. А мои будни наполнились большим количеством новых интересных и культурных мероприятий, которые позволяют чувствовать полноту жизни.
В сегменте жилой недвижимости премиум-класса в Казани эксперты отмечают новый проект крупнейшего застройщика Татарстана «Ак Барс Дом» — резиденцию на Патриса Лумумбы. Комплекс находится на границе центральных районов города — Вахитовского и Советского районов. Именно здесь почти столетие назад сформировался центр деловой жизни Казани и жили те, кто оставил существенный след в истории города и страны.Так, место с богатой историей становится фундаментом для новых свершений.
При создании проекта архитекторы вдохновлялись атмосферой места, что позволило усилить концепцию эксклюзивности, где важнейшим элементом становятся потребности человека и его индивидуальность.
— Мы стремились создать атмосферу пятизвездочного отеля, где каждая деталь продумана, а жители будут чувствовать себя в особенной обстановке, — комментирует исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова. — В интерьере изысканного лобби использованы декоративные элементы из природных фактур и натурального камня. Легкая фоновая музыка и стереосистема создает расслабляющую атмосферу и сопровождает резидентов на всем пути их следования.
«М-И-Ф-Ы» — это дом из четырех секций переменной высотности (от 6 до 9 этажей), здесь не так много квартир (всего 91), что придает проекту особый клубный формат.
Все секции соединены между собой проходными галереями, обеспечивая удобство перемещения и создавая единую уникальную атмосферу.
Галерея также выполняет важную общественную функцию: через центральный парадный вход с зоной ресепшен можно перейти по стеклянным переходам ко всем корпусам резиденции, где также предусмотрен собственный выход на территорию двора. Кроме того, в галерее площадью более 300 квадратных метров будет сосредоточено множество мест для отдыха и встреч.
Что касается самих квартир, то их площадь варьируется от 66 м² до 224 м². Проект предусматривает большие окна и высокие потолки (до 3,7 м), а также свободные планировки, а значит и возможность для владельцев реализовать любые интерьерные задумки: обустроить не одну, а несколько мастер-спален, создать просторную кухню-гостиную или гардеробную с окном.
— Особый шарм придают террасы: здесь можно насладиться чашечкой кофе на свежем воздухе, заняться медитацией в приятной обстановке или просто расслабиться. Террасы задуманы не только для верхних пентхаусов с атмосферными видами, но и для квартир на других этажах, — добавляет исполнительный директор «Ак Барс Дом» Айгуль Латыпова.
В М-И-Ф-А-Х предусмотрен консьерж-сервис — своего рода личный помощник в решении любых бытовых вопросов. Управляющая компания 24/7, а большинство привычных коммунальных вопросов решается через цифровизированную систему «Умный дом».
С технической точки зрения, резиденция соответствует всем современным требованиям. Кроме различных инженерных решений, включающих умные системы контроля доступа, каждая квартира оборудована системой кондиционирования и приточной вентиляции с фильтрацией, что обеспечивает очищенный свежий воздух для жильцов.
Предусмотрена многоуровневая система безопасности: вся территория резиденции, включая внутренние места общего пользования, оснащена видеонаблюдением, а также системами распознавания лиц через домофонию и считывания номеров автомобилей при въезде в паркинг.
Особенностью резиденции стало большое дворовое пространство, что на самом деле является редкостью для домов премиального класса в мегаполисе. Уютный тихий двор раскинется на 5 тысячах квадратных метров! Несмотря на плотную застройку в центральной части города, здесь точно не будет тесно. Места хватит и для детских игр, и для занятий спортом, а для любителей спокойных прогулок отведены отдельные зоны для уединения с книгой или работы за ноутбуком.
Традиционно благоустройство от «Ак Барс Дом» учитывает принципы всесезонности. В резиденции предусмотрено усиленное озеленение и богатый видовой состав деревьев и кустарников. Замысловатый рисунок прогулочных дорожек двора не только сделает променад более интересным, но и добавит виду из окон и террас особое очарование и эстетику. Продуманное разноуровневое освещение двора гарантирует безопасность даже в вечернее время. Закрытая от машин и трафика посторонних территория сделает пребывание здесь еще более спокойным.
Помимо данного проекта, «Ак Барс Дом», как крупный застройщик, предлагает и комплексы другого класса жилья. «Мой Ритм» — современный жилой комплекс, многократный призер градостроительных конкурсов федерального и республиканского уровней. «Светлая долина» — самый продаваемый жилой комплекс Казани в 2023 году по данным Росреестра РТ. «Дома у сада» и «Новый свет» — новые проекты в перспективном Лаишевском направлении.
Получить более подробную информацию о проектах, изучить документы можно на официальном сайте застройщика. Здесь можно оставить заявку на обратный звонок или обсудить вопросы с менеджером по телефону: 8(843)-558-08-32.
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