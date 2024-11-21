Почему уфимцы интересуются недвижимостью в Казани

Особенностью резиденции стало большое дворовое пространство, что на самом деле является редкостью для домов премиального класса в мегаполисе. Уютный тихий двор раскинется на 5 тысячах квадратных метров! Несмотря на плотную застройку в центральной части города, здесь точно не будет тесно. Места хватит и для детских игр, и для занятий спортом, а для любителей спокойных прогулок отведены отдельные зоны для уединения с книгой или работы за ноутбуком.