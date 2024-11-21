Монумент Дружбы получил охранную зону спустя 59 лет

В документах Монумент Дружбы теперь описывается как гранитный обелиск и пьедесталами, а также фигурами башкирской и русской женщин. Барельефы изображают некоторые моменты из истории Башкортостана, в том числе — принятие подданства. На плите обелиска нанесены несколько надписей на двух языках, в частности: «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Сам объект расположен на площадке в квартале, ограниченном улицами Октябрьской революции, Сочинской и Посадской, а также Первомайской площадью.