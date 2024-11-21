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Posted 21 ноября, 13:41

Published 21 ноября, 13:41

Modified 21 ноября, 16:39

Updated 21 ноября, 16:39

Визитная карточка Уфы получила охрану

Монумент Дружбы получил охранную зону спустя 59 лет

21 ноября 2024, 13:41
Фото: mkset.ru.

Визитная карточка Уфы получила охрану

Власти Башкирии утвердили предмет охраны одной из главных достопримечательностей Уфы — следует из документа Башкультнаследия, опубликованного в четверг, 21 ноября.

В документах Монумент Дружбы теперь описывается как гранитный обелиск и пьедесталами, а также фигурами башкирской и русской женщин. Барельефы изображают некоторые моменты из истории Башкортостана, в том числе — принятие подданства. На плите обелиска нанесены несколько надписей на двух языках, в частности: «Слава великой братской дружбе русского и башкирского народов». Сам объект расположен на площадке в квартале, ограниченном улицами Октябрьской революции, Сочинской и Посадской, а также Первомайской площадью.

«Предмет охраны» — понятие, нужное для определения границ допустимого вмешательства со стороны ответственной организации при ремонте.

Памятник был заложен в 1957 году на месте, где когда-то располагались Уфимский кремль, уничтоженный пожаром. За год до решения о возведении Монумента там также находилось здание Троицкой церкви, взорванной большевиками. Открытие памятника состоялось летом 1965 года.

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Ранее Mkset сообщал о том, что власти Башкирии планирует снять с постамента памятник Салавату Юлаеву — скульптура за долгие годы пришёл в упадок и обрёл острую необходимость в реставрации.

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