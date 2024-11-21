Массовая авария в центре Уфы — подробности инцидента

Согласно информации от очевидцев, инцидент начался с неадекватного поведения водителя «Хендай Солярис». Он сначала врезался в один автомобиль, затем продолжил свою «поездку» и столкнулся еще с двумя машинами. После этого водитель вылетел на встречную полосу и врезался в кроссовер, что только усугубило ситуацию.