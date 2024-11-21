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Posted 21 ноября, 12:22

Published 21 ноября, 12:22

Modified 21 ноября, 16:06

Updated 21 ноября, 16:06

Массовая авария в центре Уфы — подробности инцидента

Массовая авария в центре Уфы — подробности инцидента

21 ноября 2024, 12:22
Фото: 1MI.
В городе произошла масштабная авария с участием пяти автомобилей, которая привела к серьезным заторам на проспекте Октября, сообщает госавтоинспекция Уфы в четверг, 21 ноября.

Согласно информации от очевидцев, инцидент начался с неадекватного поведения водителя «Хендай Солярис». Он сначала врезался в один автомобиль, затем продолжил свою «поездку» и столкнулся еще с двумя машинами. После этого водитель вылетел на встречную полосу и врезался в кроссовер, что только усугубило ситуацию.

На месте происшествия образовалась пробка, так как автомобили перекрыли часть движения по дороге. Очевидцы сообщают, что некоторые машины получили серьезные повреждения и выглядят искореженными. Вскоре после аварии на место прибыли сотрудники ДПС, которые занимаются выяснением обстоятельств происшествия и регулированием дорожного движения.

UPD: в ГАИ подтвердили факт аварии и сообщили подробности происшествия — в продолжении.

Фото: Яндекс.Карты
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии на автодороге столкнулись лоб в лоб иномарки Toyota RAV4 и «Хёндай Элантра». Удар оказался настолько сильным, что внедорожник перевернулся и лёг на бок.

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