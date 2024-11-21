Как ухаживать за кожей лица зимой?

Posted 21 ноября, 09:11
Published 21 ноября, 09:11
Modified 21 ноября, 09:11
Updated 21 ноября, 09:11
Почему зимой кожа лица требует особого ухода
В климатических условиях нашей страны уход за кожей лица требует повышенного внимания, особенно зимой. В холодное время года она особенно подвергается стрессу.
Из-за сухого воздуха в квартире трескается кожа
Мороз и ветер на улице, сухой воздух в квартире. Именно поэтому особенно важен тщательный уход за кожей зимой. При низких температурах кровеносные сосуды сужаются. В результате кожа получает меньше питательных веществ и меньше кислорода. Метаболизм кожи замедляется.
Зимой кожа лица защищена меньше. Сальные железы создают естественную жировую пленку, которая защищает нашу кожу от воздействия окружающей среды и негативных внешних факторов, а также противодействует обезвоживанию кожи.
В холодное время года сальные железы вырабатывают меньше кожного сала. Жировая пленка становиться тоньше, кожа грубее. Воздух, обогреваемый отопительными приборами, удаляет влагу с нашей кожи. Она пересыхает, появляются микротрещинки. Возникает покраснение, раздражение и ощущение дискомфорта.
В холодное время года кожа лица нуждается в дополнительной поддержке. Правильное питание является важным фактором для красоты и здоровья. Нужно включить в рацион лучшие источники витаминов.
Морковь, тыква, печень, яйца, сливочное масло и жирные сорта рыб (лосось, сардины, макрель, форель) богаты витамином А, который обладает антиоксидантными свойствами, препятствующие появление морщин. Подсолнечное и масло зародышей пшеницы, миндаль, фундук, кедровые орешки, семена подсолнечника, петрушка — прекрасные источники витамина Е. Цитрусовые, шиповник, болгарский перец, квашенная капуста богаты витамином С. Витамины группы В содержаться в зеленом горошке, гречке, овсянке, баранине, говядине, молочных продуктах, печени.
Основные витамины для ухода за кожей лица
Витамин C
Витамин С обладает способностью нейтрализации свободных радикалов и ослаблять таким образом окислительный стресс — главную причину старения. Стимулирует выработку коллагена, отвечающему за упругость кожи лица. Укрепляет стенки сосудов, улучшает кровообращение в целом, что придает коже здоровый цвет.
Витамин E
Помогает сохранить кожу увлажненной. Борется с появлением признаков сухости и линий обезвоженности. Сохраняет гладкость и эластичность кожи.
Витамин A
Стимулирует регенерацию кожи. Улучшает цвет лица и борется с пигментацией. Уменьшает воспаление и появление акне.
Витамины группы B
В1 предупреждает процессы старения. Эффективны для увядающей коже. Витамин В2 устраняет шелушение и сухость. В3 улучшает кровообращение. В5 ускоряет процессы регенерации кожи. Его нехватка в организме отражается на состоянии кожи. Возникает: сухость, шелушение кожи, дерматиты, экзема. В6 помогает защитить кожу от ультрафиолета. В9 нормализует работу сальных желез. В12 борется с воспалениями.
Следует избегать агрессивных очищающих средств для умывания. Предпочтительнее мягкие пенки или молочко с увлажняющими и питательными добавками.
Совет косметолога по очищению кожи лица зимой.
— Очень сухую, чувствительную кожу рекомендуется обрабатывать косметическим молочком. Протирание ведется по массажным линиям — линиям наименьшего растяжения кожи. Сухая и нормальная кожа может быть очищена умыванием кипяченой водой с добавлением на стакан 1 чайной ложки молока, тониками, настоем мяты, ромашки, липового чая. Жирная — настоем календулы, ромашки, розмарина. Затем лицо и шею (заодно и тыльную поверхность рук) протереть льдом из настоя этих же трав, высушить полотенцем мягкими промокающими движениями, — рекомендует косметолог-эстетист Светлана Никитина.
Зимой необходимо использовать крем. Не стоит покрывать кожу толстым слоем средства. Наносить увлажняющий крем нужно не позже, чем за полчаса до выхода на улицу. Он должен полностью впитаться. Регулярно применяйте увлажняющие маски и сыворотки.
— Нанесение дневного питательного крема. Дневной крем должен быть разным в зависимости от сезона, типа кожи и климатической зоны. В зимнее время с температурой ниже 0 градусов, холодными ветрами перед выходом на улицу следует наносить питательные кремы, имеющие в своем составе не растекающиеся жиры как животного, так и растительного происхождения с высоким молекулярным весом, так как они создают полупроницаемую защитную пленку, препятствующую вымораживанию влаги из кожи. Крем наносится на лицо и шею легкими постукивающими движениями, исключающими растяжение кожи до легкого покраснения. Если на коже остались не впитавшаяся часть крема, её следует аккуратно промокнуть тонкой бумажной салфеткой. Нанесение ночного крема аналогично дневному, но не позднее 40 минут до сна. Также подбирается соответственно типу кожи, — объясняет косметолог-эстетист Светлана Никитина, Уфа.
Также, Светлана рекомендует регулярно использовать маски. Примерно 2 раза в неделю. Применяются маски в дополнение к ежедневному уходу. Подбираются индивидуально.
Даже зимой нужно защищать кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей. Выбирайте зимний крем с SPF защитой.
Нужно делать эксфолиацию кожи мягкими средствами не реже одного-двух раз в неделю, чтобы убрать мертвые клетки кожи. Это поможет улучшить текстуру кожи и усилит проникновение увлажняющих продуктов.
Добавьте в рацион продукты, богатые витаминами A, В, C и E, такие как рыба, мясо, овощи и орехи. Эти витамины помогут укрепить кожный барьер и предотвратить потерю влаги.
Губы особенно подвержены обезвоживанию зимой. Регулярно наносите увлажняющий бальзам для губ с SPF.
Профилактика зимней сухости и шелушения кожи
Важно пить воду, чтобы поддерживать уровень гидратации кожи изнутри. В доме хорошо поставить увлажнитель воздуха. Не забывайте проветривать помещение.
Нужно адаптировать ежедневный уход за кожей лица под непростые зимние условия. Следуя советам косметологов, можно сохранить кожу здоровой, увлажненной и защищенной от негативных воздействий окружающей среды.