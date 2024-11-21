Как ухаживать за кожей лица зимой?

Мороз и ветер на улице, сухой воздух в квартире. Именно поэтому особенно важен тщательный уход за кожей зимой. При низких температурах кровеносные сосуды сужаются. В результате кожа получает меньше питательных веществ и меньше кислорода. Метаболизм кожи замедляется.