Инвалида-колясочника зарезали в Башкирии

Posted 21 ноября, 08:51
Published 21 ноября, 08:51
Modified 21 ноября, 12:32
Updated 21 ноября, 12:32
Преступление раскрыли «по горячим следам». Как сообщили инсайдеры, подозреваемый в жестоком и беспощадном убийстве — 35-летний сосед погибшего. Совместное распитие спиртных напитков закончилось далеко не так, как, наверное, рассчитывали закадычные друзья. Что не поделили собутыльники — неизвестно, однако подозреваемый схватил нож и вонзил его в своего уже бывшего друга.
Пострадавший жил один, а его подозреваемый сосед под крылом своих родителей-пенсионеров. Начато расследование, чтобы выяснить, почему вечеринка закончилась трупом.
На момент написания материала, комментариев от правоохранительных органов не поступало. Ранее Mkset рассказал, как семейный спор в Башкирии закончился в морге.