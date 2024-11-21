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Posted 21 ноября, 08:51

Published 21 ноября, 08:51

Modified 21 ноября, 12:32

Updated 21 ноября, 12:32

Инвалида-колясочника зарезали в Башкирии

Инвалида-колясочника зарезали в Башкирии

21 ноября 2024, 08:51
Фото: 1MI.
Кошмарная новость из села Мечетлино в Салаватском районе: в ночь с 19 на 20 ноября в своем доме был найден мертвым 37-летний инвалид-колясочник. Причина смерти — ножевые ранения, сообщил телеграм-канал «На земле Салавата» в четверг, 21 ноября.

Преступление раскрыли «по горячим следам». Как сообщили инсайдеры, подозреваемый в жестоком и беспощадном убийстве — 35-летний сосед погибшего. Совместное распитие спиртных напитков закончилось далеко не так, как, наверное, рассчитывали закадычные друзья. Что не поделили собутыльники — неизвестно, однако подозреваемый схватил нож и вонзил его в своего уже бывшего друга.

Пострадавший жил один, а его подозреваемый сосед под крылом своих родителей-пенсионеров. Начато расследование, чтобы выяснить, почему вечеринка закончилась трупом.

Фото: https://t.me/na_zemle_salavat

На момент написания материала, комментариев от правоохранительных органов не поступало. Ранее Mkset рассказал, как семейный спор в Башкирии закончился в морге.

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