Инвалида-колясочника зарезали в Башкирии

Преступление раскрыли «по горячим следам». Как сообщили инсайдеры, подозреваемый в жестоком и беспощадном убийстве — 35-летний сосед погибшего. Совместное распитие спиртных напитков закончилось далеко не так, как, наверное, рассчитывали закадычные друзья. Что не поделили собутыльники — неизвестно, однако подозреваемый схватил нож и вонзил его в своего уже бывшего друга.