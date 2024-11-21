Хабиров через бота выйдет на «прямую линию» с Башкирией

Как стало известно, 3 декабря в 19:00 по уфимскому времени Радий Хабиров проведет «прямую линию», где ответит на вопросы жителей Башкирии. Трансляция будет доступна на нескольких телеканалах, таких как БСТ (3+), «Россия 24» (3+), «Башкортостан 24» (3+), «Вся Уфа» (3+), «Салям» (3+) и UTV (3+), а также на радиостанции «Юлдаш» (3+). Прямую линию можно будет посмотреть и на страницах Хабирова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».