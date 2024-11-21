Хабиров через бота выйдет на «прямую линию» с Башкирией

Posted 21 ноября, 07:39
Published 21 ноября, 07:39
Modified 21 ноября, 09:10
Updated 21 ноября, 09:10
Как стало известно, 3 декабря в 19:00 по уфимскому времени Радий Хабиров проведет «прямую линию», где ответит на вопросы жителей Башкирии. Трансляция будет доступна на нескольких телеканалах, таких как БСТ (3+), «Россия 24» (3+), «Башкортостан 24» (3+), «Вся Уфа» (3+), «Салям» (3+) и UTV (3+), а также на радиостанции «Юлдаш» (3+). Прямую линию можно будет посмотреть и на страницах Хабирова в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».
Задать видеовопросы можно будет до 19:00 2 декабря, а по текстовым вопросам ограничений нет вплоть до начала самой прямой линии. Для этого доступны несколько способов: через телеграм-бот «Прямая линия Главы Башкортостана», через платформу обратной связи на портале «Госуслуги» или через специальный раздел на официальном сайте Главы Республики Башкортостан.
Как ранее сообщал Mkset, власти Башкирии подвели итоги программы по реновации придомовых территорий «Башкирские дворики».