Главный симптом сердечного приступа назвали врачи

Posted 21 ноября, 17:17
Published 21 ноября, 17:17
Modified 21 ноября, 17:19
Updated 21 ноября, 17:19
Учащенное сердцебиение, известное как тахикардия, далеко не всегда является признаком сердечного приступа. Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе подчеркивают, что чаще всего это состояние вызывается такими факторами, как стресс, физическая активность, употребление кофеина или алкоголя, а также различными заболеваниями.
Тем не менее, если тахикардия сопровождается другими проявлениями — болями, давлением в груди, дискомфортом в плечах, шее или животе, одышкой, тошнотой, рвотой или потерей сознания, это может указывать на возможность сердечного приступа. Этот негативный процесс возникает, когда участок сердечной мышцы перестает получать достаточное количество крови из-за блокировки артерии, что приводит к повреждению ткани сердца.
При появлении таких симптомов крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью, подчеркивают специалисты. Не следует пытаться поставить диагноз самостоятельно, особенно если у вас нет соответствующей подготовки или квалификации.
— Учащенное сердцебиение не всегда связано с сердечным приступом, однако важно учитывать все возникающие симптомы и своевременно обращаться к врачам, особенно если симптомы появляются впервые и сопровождаются болями в груди, — рассказали медики в беседе с UfaTime.ru.