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Posted 21 ноября, 17:17

Published 21 ноября, 17:17

Modified 21 ноября, 17:19

Updated 21 ноября, 17:19

Главный симптом сердечного приступа назвали уфимские врачи

Главный симптом сердечного приступа назвали врачи

21 ноября 2024, 17:17
Фото: Изображение Midjourney.

Главный симптом сердечного приступа назвали уфимские врачи

Специалисты объяснили, в каких случаях тахикардия нуждается в срочном медицинском вмешательстве и как не пропустить угрожающий жизни симптом.

Учащенное сердцебиение, известное как тахикардия, далеко не всегда является признаком сердечного приступа. Врачи Республиканского госпиталя ветеранов войн в Уфе подчеркивают, что чаще всего это состояние вызывается такими факторами, как стресс, физическая активность, употребление кофеина или алкоголя, а также различными заболеваниями.

Тем не менее, если тахикардия сопровождается другими проявлениями — болями, давлением в груди, дискомфортом в плечах, шее или животе, одышкой, тошнотой, рвотой или потерей сознания, это может указывать на возможность сердечного приступа. Этот негативный процесс возникает, когда участок сердечной мышцы перестает получать достаточное количество крови из-за блокировки артерии, что приводит к повреждению ткани сердца.

При появлении таких симптомов крайне важно немедленно обратиться за медицинской помощью, подчеркивают специалисты. Не следует пытаться поставить диагноз самостоятельно, особенно если у вас нет соответствующей подготовки или квалификации.

— Учащенное сердцебиение не всегда связано с сердечным приступом, однако важно учитывать все возникающие симптомы и своевременно обращаться к врачам, особенно если симптомы появляются впервые и сопровождаются болями в груди, — рассказали медики в беседе с UfaTime.ru.
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