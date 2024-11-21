Главный симптом сердечного приступа назвали врачи

Тем не менее, если тахикардия сопровождается другими проявлениями — болями, давлением в груди, дискомфортом в плечах, шее или животе, одышкой, тошнотой, рвотой или потерей сознания, это может указывать на возможность сердечного приступа. Этот негативный процесс возникает, когда участок сердечной мышцы перестает получать достаточное количество крови из-за блокировки артерии, что приводит к повреждению ткани сердца.