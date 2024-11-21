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Posted 21 ноября, 12:13

Published 21 ноября, 12:13

Modified 21 ноября, 12:15

Updated 21 ноября, 12:15

Эти ингредиенты есть на каждой кухне! С их помощью ваша ванная засияет!

Эти ингредиенты есть на каждой кухне! С их помощью ваша ванная засияет!

21 ноября 2024, 12:13
Фото: Изображение Midjourney. Эти ингредиенты есть на каждой кухне! С их помощью ваша ванная засияет!
Ваше время в ванной — момент отдыха и восстановления сил. Но как быть, если вместо блестящей плитки взгляд цепляется за тусклые пятна и неприятный налет? Не спешите звонить уборщице или менять кафель — есть простые, бюджетные и эффективные способы вернуть вашей ванной комнате первозданную чистоту.

Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома», делится проверенными рецептами. Узнайте, как всего за несколько шагов очистить плитку до блеска, используя доступные ингредиенты.

Почему плитка теряет блеск?

Вода, которой мы пользуемся каждый день, часто содержит соли кальция и магния. Они оседают на плитке, образуя плотный известковый налет. К этому добавляются следы от мыла, масел и кожного жира, которые скапливаются незаметно. Постепенно поверхность становится тусклой и неприятной на ощупь.

— Если плитка у вас была красивая и глянцевая, то через некоторое время она становится загрязненной, теряет свой блеск, становится матовой, — объясняет блогер.

Но есть хорошие новости: восстановить глянец и чистоту плитки можно без дорогих химических средств и профессиональных услуг.

Почему плитка теряет блеск?Почему плитка теряет блеск?
Почему плитка теряет блеск?. Фото: Изображение Midjourney

Специальная паста для идеального очищения

Самый доступный способ очистить плитку от налета — приготовить чистящую пасту из ингредиентов, которые есть на любой кухне.

Для её приготовления понадобится:

  • ¼ стакана пищевой соды: сода помогает удалить даже старые загрязнения благодаря своей абразивной структуре.
  • ¼ стакана средства для мытья посуды: оно отлично растворяет жир и мыльные остатки.
  • 2 столовые ложки перекиси водорода: перекись не только очищает, но и обладает дезинфицирующим эффектом.

Смешайте все компоненты в однородную массу.

— Средство не хранится, поэтому делайте ровно столько, сколько нужно для одного раза, — предупреждает Анна.

Полученную пасту нанесите на плитку мягкой стороной влажной губки. Дайте смеси подействовать 2–3 минуты, чтобы активные вещества начали разрушать налет. Затем аккуратно потрите ту же область губкой, промойте чистой водой и протрите насухо.

Что делать, если налет не ушел?

Если после первой обработки налет все еще ощущается под пальцами, используйте дополнительное средство.

  • Наполните бутылку с распылителем смесью воды и обычного столового уксуса в равных пропорциях.
  • Распылите раствор на проблемные участки плитки. Уксус растворяет минеральные отложения, оставляя поверхность чистой.
  • Оставьте на 5 минут, а затем потрите губкой и промойте водой.
— Когда закончите, обязательно протрите плитку насухо, чтобы избежать появления новых пятен, — советует Анна.
Что делать, если налет не ушел?Что делать, если налет не ушел?
Что делать, если налет не ушел?. Фото: Изображение Midjourney

Как ухаживать за плиткой после чистки?

Чтобы сохранить чистоту плитки надолго, не забывайте о регулярном уходе:

  • Протирайте поверхность после каждого использования ванной — это предотвратит образование нового налета.
  • Используйте водосгон для удаления лишней влаги. Это дешевый и удобный инструмент, который можно найти в хозяйственных магазинах по цене от 200 до 500 рублей.
  • Раз в неделю протирайте плитку раствором воды и уксуса.

Сколько стоит чистота?

Приведенные средства легко найти в любом магазине, и их стоимость минимальна:

  • Пищевая сода — от 30 до 50 рублей за пачку.
  • Средство для мытья посуды — от 100 рублей за стандартный флакон.
  • Перекись водорода — от 15 рублей за флакон 100 мл.
  • Уксус 9% — от 20 рублей за 1 литр.

Таким образом, на приготовление пасты и растворов вы потратите не более 200 рублей.

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#Ольга Харина#Все материалы авторов#КЦ#Дом и сад#Культура чистоты#Чистота
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