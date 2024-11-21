Эти ингредиенты есть на каждой кухне! С их помощью ваша ванная засияет!

Вода, которой мы пользуемся каждый день, часто содержит соли кальция и магния. Они оседают на плитке, образуя плотный известковый налет. К этому добавляются следы от мыла, масел и кожного жира, которые скапливаются незаметно. Постепенно поверхность становится тусклой и неприятной на ощупь.