Эти ингредиенты есть на каждой кухне! С их помощью ваша ванная засияет!

Posted 21 ноября, 12:13
Published 21 ноября, 12:13
Modified 21 ноября, 12:15
Updated 21 ноября, 12:15
Анна, домохозяйка и автор канала «Советы для дома», делится проверенными рецептами. Узнайте, как всего за несколько шагов очистить плитку до блеска, используя доступные ингредиенты.
Вода, которой мы пользуемся каждый день, часто содержит соли кальция и магния. Они оседают на плитке, образуя плотный известковый налет. К этому добавляются следы от мыла, масел и кожного жира, которые скапливаются незаметно. Постепенно поверхность становится тусклой и неприятной на ощупь.
— Если плитка у вас была красивая и глянцевая, то через некоторое время она становится загрязненной, теряет свой блеск, становится матовой, — объясняет блогер.
Но есть хорошие новости: восстановить глянец и чистоту плитки можно без дорогих химических средств и профессиональных услуг.
Самый доступный способ очистить плитку от налета — приготовить чистящую пасту из ингредиентов, которые есть на любой кухне.
Для её приготовления понадобится:
Смешайте все компоненты в однородную массу.
— Средство не хранится, поэтому делайте ровно столько, сколько нужно для одного раза, — предупреждает Анна.
Полученную пасту нанесите на плитку мягкой стороной влажной губки. Дайте смеси подействовать 2–3 минуты, чтобы активные вещества начали разрушать налет. Затем аккуратно потрите ту же область губкой, промойте чистой водой и протрите насухо.
Если после первой обработки налет все еще ощущается под пальцами, используйте дополнительное средство.
— Когда закончите, обязательно протрите плитку насухо, чтобы избежать появления новых пятен, — советует Анна.
Чтобы сохранить чистоту плитки надолго, не забывайте о регулярном уходе:
Приведенные средства легко найти в любом магазине, и их стоимость минимальна:
Таким образом, на приготовление пасты и растворов вы потратите не более 200 рублей.
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