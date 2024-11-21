Эта хитрость обойдётся вам в копейки, но спасёт скот от морозов!

Posted 21 ноября, 13:33
Published 21 ноября, 13:33
Modified 21 ноября, 13:35
Updated 21 ноября, 13:35
Животным необходима вода для поддержания здоровья, обмена веществ и нормальной работы организма. Зимой потребность в жидкости только растёт: животные тратят больше энергии на обогрев тела, а сухие корма усиливают жажду.
Замерзание воды в поилках превращается в сложную задачу. Если животные не пьют в течение нескольких часов, у них может снизиться аппетит, начаться проблемы с пищеварением и даже обезвоживание.
— Без доступа к воде скот и птица испытывают стресс, теряют вес и продуктивность, — подчёркивают специалисты завода «Белгородские корма».
Главная задача фермеров — предотвратить превращение воды в лёд. Для этого можно использовать как современные технологии, так и простые решения, которые доступны каждому.
Наиболее удобным вариантом считаются автоматические подогреваемые поилки. Они поддерживают температуру воды даже при сильных морозах, избавляя фермеров от необходимости постоянно доливать свежую воду.
— Современные подогреваемые системы экономят время и силы, позволяя фермерам сосредоточиться на других задачах, — добавляют эксперты.
Поилки-термосы — это ёмкости с многослойной теплоизоляцией, сохраняющие воду тёплой до суток. Они заполняются тёплой водой, которую животные успевают выпить до её охлаждения. Такой способ особенно подходит для небольших хозяйств, где содержатся птицы, козы или овцы.
Не каждый фермер готов тратиться на дорогие технологии, но это не значит, что воду нельзя защитить. Вот несколько проверенных лайфхаков:
Если на вашем участке нет электричества или подогреваемых поилок, существуют и другие методы.
Крупным хозяйствам требуется более серьёзный подход. Вот что советуют специалисты:
Резервные емкости с подогревом станут вашим запасным вариантом, если основная система выйдет из строя.
Даже при всех мерах предосторожности сильные морозы могут застать вас врасплох. Если это случилось, быстро исправить ситуацию помогут:
Организация водоснабжения в морозы не требует огромных вложений. Вот ориентировочные затраты:
Обеспечение животных и птицы свежей водой в зимний период — задача, которую можно решить разными способами. Подогреваемые системы, утепление и регулярный уход помогут сохранить здоровье вашего хозяйства даже в самые сильные морозы.
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