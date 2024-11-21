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Posted 21 ноября, 10:20

Published 21 ноября, 10:20

Modified 21 ноября, 11:09

Updated 21 ноября, 11:09

Детям придется платить налоги в Башкирии

Детям придется платить налоги в Башкирии

21 ноября 2024, 10:20
Фото: mkset.ru.
Несовершеннолетние дети тоже могут быть налогоплательщиками, напоминает администрация Кировского района Уфы в четверг, 21 октября.

Детям, у которых в собственности есть жилье, земельный участок или какая-нибудь иная недвижимость, тоже придется платить налоги.

Чтобы не допустить начисления пени и не ставить имущество под угрозу ареста, не забудьте в личном кабинете на Госуслугах добавить юного пользователя в семейном доступе и оплатить налоги.

Жителям Башкирии придется платить новый налог
Узнать подробнее

Ранее Mkset сообщал, что парламентарии Башкортостана собираются вынести на обсуждение законопроект по пересмотру транспортного налога. Основная идея заключается в том, чтобы освободить от обязательного сбора муниципальные и добровольные пожарные объединения. Это, безусловно, положительная инициатива, особенно учитывая последние события, когда каждая копейка важна в борьбе с огнем.

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