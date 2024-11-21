Детям придется платить налоги в Башкирии

Posted 21 ноября, 10:20
Published 21 ноября, 10:20
Modified 21 ноября, 11:09
Updated 21 ноября, 11:09
Детям, у которых в собственности есть жилье, земельный участок или какая-нибудь иная недвижимость, тоже придется платить налоги.
Чтобы не допустить начисления пени и не ставить имущество под угрозу ареста, не забудьте в личном кабинете на Госуслугах добавить юного пользователя в семейном доступе и оплатить налоги.
Ранее Mkset сообщал, что парламентарии Башкортостана собираются вынести на обсуждение законопроект по пересмотру транспортного налога. Основная идея заключается в том, чтобы освободить от обязательного сбора муниципальные и добровольные пожарные объединения. Это, безусловно, положительная инициатива, особенно учитывая последние события, когда каждая копейка важна в борьбе с огнем.