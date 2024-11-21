Детям придется платить налоги в Башкирии

Ранее Mkset сообщал, что парламентарии Башкортостана собираются вынести на обсуждение законопроект по пересмотру транспортного налога. Основная идея заключается в том, чтобы освободить от обязательного сбора муниципальные и добровольные пожарные объединения. Это, безусловно, положительная инициатива, особенно учитывая последние события, когда каждая копейка важна в борьбе с огнем.