Детская урология

Уролог беседует с пациентом, выясняет беспокоящие жалобы, интересуются у родителей, как протекала беременность, имеются ли наследственные отягощающие факторы и т. д. После этого наступает этап объективного осмотра. Врач пальпирует мошонку и половой член. Для определения состояния абдоминально-расположенных органов мочевой системы проводится пальпация живота. На основании полученных данных составляется план обследования. В большинстве случаев он включает в себя дополнительные методы — общеклинический анализ мочи крови, ультразвуковое сканирование органов мочевой системы. При подозрении на аномалии развития уретры и мочевого пузыря показано проведение цистографии. Контраст может вводиться непосредственно в мочевой пузырь или внутривенно. Через несколько минут выполняется серия рентгеновских снимков. Полученные изображения позволяют оценить контуры и внутреннюю структуру исследуемых органов.