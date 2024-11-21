Детская урология

Posted 21 ноября, 06:47
Published 21 ноября, 06:47
Modified 21 ноября, 08:51
Updated 21 ноября, 08:51
В Рязани квалифицированный детский уролог ведёт приём в «СМ-Клиника». Деликатное отношение, высококлассная диагностика и лечение в соответствии с международными протоколами гарантированы каждому пациенту.
Плановый осмотр специалиста рекомендуется всем детям после рождения. Уролог проведёт осмотр внешних половых органов, оценит их состояние и составит план обследования при подозрении на патологический процесс.
Специалиста рекомендуется посетить при появлении неприятных симптомов и плохом самочувствии ребёнка. Поводами для консультации могут быть следующие состояния:
Маленькие дети не могут рассказать о своих жалобах. Поэтому при появлении урологических симптомов они становятся капризными, беспокойными, раздражительными и плаксивыми. Нередко повышается температура тела. В таких непонятных ситуациях педиатр рекомендует сдать скрининговый анализ мочи. Если по результатам обследования выявляются отклонения, то пациента могут направить на консультацию к детскому урологу для уточнения клинической ситуации.
Если родители по религиозным соображениям планируют выполнить ребёнку обрезание вскоре после рождения, то стоит заблаговременно запланировать визит к детскому урологу. Специалист проведёт осмотр, составит план обследования и назначить дату операции.
Урологи центра «СМ-Клиника» находят подход к каждому ребенку независимо от его возраста и особенностей характера. Все диагностические процедуры проводятся с согласия родителей. Детям старшего возраста также объясняется их суть и получается разрешение на выполнение.
Уролог беседует с пациентом, выясняет беспокоящие жалобы, интересуются у родителей, как протекала беременность, имеются ли наследственные отягощающие факторы и т. д. После этого наступает этап объективного осмотра. Врач пальпирует мошонку и половой член. Для определения состояния абдоминально-расположенных органов мочевой системы проводится пальпация живота. На основании полученных данных составляется план обследования. В большинстве случаев он включает в себя дополнительные методы — общеклинический анализ мочи крови, ультразвуковое сканирование органов мочевой системы. При подозрении на аномалии развития уретры и мочевого пузыря показано проведение цистографии. Контраст может вводиться непосредственно в мочевой пузырь или внутривенно. Через несколько минут выполняется серия рентгеновских снимков. Полученные изображения позволяют оценить контуры и внутреннюю структуру исследуемых органов.
После прохождения всех рекомендованных обследований следует повторно посетить врача. Специалист внимательно проанализирует лабораторные показатели и заключения по инструментальной диагностике, сопоставит эти данные с имеющимися клиническими симптомами и установит точный диагноз. Только после такого поэтапного диагностического поиска возможно разработать оптимальную схему ведения пациента.
Уролог — это врач не только для мальчиков, но и для девочек. У мальчиков специалист оценивает состояние органов мочевой и половой системы, а у девочек — только мочевой (почки, мочеточники, мочевой пузырь и уретральный канал).
В компетенции уролога находятся следующие патологии:
Некоторые патологические процессы успешно лечатся консервативными методами, а в некоторых случаях требуется проведение хирургического вмешательства. Современная урология — это приоритет малоинвазивных операций, после которых период восстановления максимально укорочен, заживление тканей происходит быстро и гладко. Это позволяет ребёнку скорее вернуться к привычному режиму активности.
Характер лечения зависит от установленного диагноза.
В «СМ-Клиника» план ведения пациента составляется индивидуально. Уролог подбирает наиболее оптимальные методы лечения с учётом характера и распространенности выявленного патологического процесса.
ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.