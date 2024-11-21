mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 ноября, 06:47

Published 21 ноября, 06:47

Modified 21 ноября, 08:51

Updated 21 ноября, 08:51

Детская урология

Детская урология

21 ноября 2024, 06:47
Фото: Изображение Midjourney. Детская урология
Реклама. ООО «СМ-Регионмед», ОГРН 5177746288374, ИНН 7743236175. 127299, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Войковский, ул. Космонавта Волкова, д. 9/2, помещ. 1/1. Лицензия на осуществление медицинской деятельности № ЛО41-01183-62/00587957 от 08.02.2019. erid: LjN8KGnvA
Аномалии и патологические процессы мочеполовых органов считаются одними из частых проблем детского возраста. Чем раньше будет верифицирован диагноз, тем успешнее окажется лечение. При появлении плохого самочувствия или отягощённом анамнезе важно как можно раньше проконсультироваться у специалиста.

 

В Рязани квалифицированный детский уролог ведёт приём в «СМ-Клиника». Деликатное отношение, высококлассная диагностика и лечение в соответствии с международными протоколами гарантированы каждому пациенту.

Показания для консультации

Плановый осмотр специалиста рекомендуется всем детям после рождения. Уролог проведёт осмотр внешних половых органов, оценит их состояние и составит план обследования при подозрении на патологический процесс.

Специалиста рекомендуется посетить при появлении неприятных симптомов и плохом самочувствии ребёнка. Поводами для консультации могут быть следующие состояния:

  • болезненные ощущения и дискомфорт в поясничной области;
  • травматические повреждения половых органов, ушиба живота;
  • наличие в мошонке только одного яичка при пальпации;
  • нетипичный вид половых органов;
  • трудности с мочеиспусканием;
  • изменение оттенка мочи и появление подозрительных примесей;
  • повторяющиеся воспалительные процессы мочевого пузыря и уретры;
  • сложности контроля мочеиспускания в ночное время;
  • отёчность мошонки и появление болезненности.

Маленькие дети не могут рассказать о своих жалобах. Поэтому при появлении урологических симптомов они становятся капризными, беспокойными, раздражительными и плаксивыми. Нередко повышается температура тела. В таких непонятных ситуациях педиатр рекомендует сдать скрининговый анализ мочи. Если по результатам обследования выявляются отклонения, то пациента могут направить на консультацию к детскому урологу для уточнения клинической ситуации.

Если родители по религиозным соображениям планируют выполнить ребёнку обрезание вскоре после рождения, то стоит заблаговременно запланировать визит к детскому урологу. Специалист проведёт осмотр, составит план обследования и назначить дату операции.

Как проходит прием детского уролога

Урологи центра «СМ-Клиника» находят подход к каждому ребенку независимо от его возраста и особенностей характера. Все диагностические процедуры проводятся с согласия родителей. Детям старшего возраста также объясняется их суть и получается разрешение на выполнение.

Уролог беседует с пациентом, выясняет беспокоящие жалобы, интересуются у родителей, как протекала беременность, имеются ли наследственные отягощающие факторы и т. д. После этого наступает этап объективного осмотра. Врач пальпирует мошонку и половой член. Для определения состояния абдоминально-расположенных органов мочевой системы проводится пальпация живота. На основании полученных данных составляется план обследования. В большинстве случаев он включает в себя дополнительные методы — общеклинический анализ мочи крови, ультразвуковое сканирование органов мочевой системы. При подозрении на аномалии развития уретры и мочевого пузыря показано проведение цистографии. Контраст может вводиться непосредственно в мочевой пузырь или внутривенно. Через несколько минут выполняется серия рентгеновских снимков. Полученные изображения позволяют оценить контуры и внутреннюю структуру исследуемых органов.

После прохождения всех рекомендованных обследований следует повторно посетить врача. Специалист внимательно проанализирует лабораторные показатели и заключения по инструментальной диагностике, сопоставит эти данные с имеющимися клиническими симптомами и установит точный диагноз. Только после такого поэтапного диагностического поиска возможно разработать оптимальную схему ведения пациента.

Какие патологии лечит уролог

Уролог — это врач не только для мальчиков, но и для девочек. У мальчиков специалист оценивает состояние органов мочевой и половой системы, а у девочек — только мочевой (почки, мочеточники, мочевой пузырь и уретральный канал).

В компетенции уролога находятся следующие патологии:

  • воспалительное поражение почек и мочевого пузыря;
  • воспалительные процессы головки полового члена, мочеиспускательного канала;
  • аномальное строение органов мочевой системы (удвоение почек, подковообразные почки, дивертикулы мочевого пузыря);
  • рубцовое сужение крайней плоти;
  • сосудистые патологии мошонки;
  • неопускание яичек в мошонку;
  • несвоевременное открытие крайней плоти и другие.

Методы лечения в детской урологии

Некоторые патологические процессы успешно лечатся консервативными методами, а в некоторых случаях требуется проведение хирургического вмешательства. Современная урология — это приоритет малоинвазивных операций, после которых период восстановления максимально укорочен, заживление тканей происходит быстро и гладко. Это позволяет ребёнку скорее вернуться к привычному режиму активности.

Характер лечения зависит от установленного диагноза.

  • Если по данным обследования в мочевом пузыре, почках или мочеиспускательном канале развилось воспаление, то назначается антибактериальная, противовоспалительная и спазмолитическая терапия. Такое лечение позволяет предупредить прогрессирование патологического процесса, справиться с болевым синдромом и улучшить функциональное состояние органа.
  • При травматическом повреждении органов с нарушением целостности стенки может потребоваться хирургическое вмешательство, которое направлено на восстановление анатомии. При больших гематомах наружных половых органов проводится их вскрытие.
  • Некоторые аномалии мочевой системы могут требовать выполнения реконструктивно-пластических операций, которые позволяют восстановить функцию органа.
  • При диагностике аномалий строения, наличии скопления жидкости в мошонке, неопущенного яичка и т. д. проводится хирургическая коррекция, которая позволяет предупредить развитие бесплодия во взрослом возрасте.
  • В случае ущемления головки полового члена требуется немедленное рассечение крайней плоти, которая вызывает механическое сдавление и может вызвать некроз.

В «СМ-Клиника» план ведения пациента составляется индивидуально. Уролог подбирает наиболее оптимальные методы лечения с учётом характера и распространенности выявленного патологического процесса.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА.

Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика