Бюджет ФОМС на следующие 3 года предусматривает рост объемов медицинской помощи

Ожидается, что в 2025 году доходы фонда составят 4,339 триллиона рублей, в 2026 году — 4,778 триллиона рублей, а в 2027 году — 5,162 триллиона рублей. В то же время расходы составят 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Таким образом, ожидаемый дефицит составит 136,6 миллиарда рублей в 2025 году, 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году.