Бюджет ФОМС на следующие 3 года предусматривает рост объемов медицинской помощи

Posted 21 ноября, 15:05
Published 21 ноября, 15:05
Modified 21 ноября, 15:05
Updated 21 ноября, 15:05
Ожидается, что в 2025 году доходы фонда составят 4,339 триллиона рублей, в 2026 году — 4,778 триллиона рублей, а в 2027 году — 5,162 триллиона рублей. В то же время расходы составят 4,476 триллиона рублей, 4,833 триллиона рублей и 5,163 триллиона рублей соответственно. Таким образом, ожидаемый дефицит составит 136,6 миллиарда рублей в 2025 году, 55,4 миллиарда рублей в 2026 году и 0,8 миллиарда рублей в 2027 году.
Во время пленарного заседания в Государственной думе Илья Баланин, возглавляющий ФОМС, в своём комментарии по поводу бюджета отметил, что бюджет поможет поддержать существующие объемы медицинских услуг и наращивать медицинскую помощь в ключевых направлениях: онкологической помощи, сердечно-сосудистой хирургии, профилактических мероприятиях и лечении гепатита С, сообщает «РИА Новости». Баланин акцентировал внимание на том, что именно эти направления способствуют увеличению продолжительности жизни и снижению уровня смертности.
ФОМС планирует совместно финансировать выплаты заработной платы медицинским работникам, а также финансирование диагностики раковых заболеваний. Кроме того, ожидается поддержка медицинских услуг в новых регионах.
На специализированные медицинские услуги, которые предоставляют федеральные учреждения в рамках программы обязательного медицинского страхования, запланированы следующие расходы: 250,9 миллиарда рублей на 2025 год, 270,3 миллиарда рублей на 2026 год и 288,6 миллиарда рублей на 2027 год.
В бюджете фонда также предложено предусмотреть средства на создание нормированного страхового запаса на ближайшие годы: на 2025 год — 425,5 миллиарда рублей, на 2026 год — 470,0 миллиарда рублей и на 2027 год — 504,7 миллиарда рублей.