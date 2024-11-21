Борца с коррупцией посадили за взятку в Башкирии

Posted 21 ноября, 10:13
Published 21 ноября, 10:13
Modified 21 ноября, 10:46
Updated 21 ноября, 10:46
Как стало известно, в 2022 году оперуполномоченный управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Башкирии получил от организаторов азартных игр через подсудимого взятку в 550 000 рублей. За эти деньги он должен был обеспечить «покровительство» и не предпринимать никаких мер для привлечения их к уголовной ответственности.
Злоумышленники, казалось бы, рассчитывали на безнаказанность, но их планы разрушили сотрудники правоохранительных органов. В итоге посредник признал свою вину, и суд назначил ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Кроме того, ему придется выплатить штраф в размере более 1,6 миллиона рублей.
Но это еще не все. Экс-сотрудник полиции, который оказался в центре этого скандала, уже был уволен за действия, порочащие честь органов внутренних дел. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 3,5 миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на протяжении пяти лет.
Как ранее сообщал Mkset, в Уфе мужчина был заключен под стражу по подозрению в мошенничестве. По версии следствия, адвокат получил от своего подзащитного более 2 млн рублей. Эти деньги, как утверждает обвинение, были предназначены для передачи должностным лицам правоохранительных органов.