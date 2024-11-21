Борца с коррупцией посадили за взятку в Башкирии

Но это еще не все. Экс-сотрудник полиции, который оказался в центре этого скандала, уже был уволен за действия, порочащие честь органов внутренних дел. Суд назначил ему наказание в виде десяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в 3,5 миллиона рублей. Также ему запрещено занимать должности в правоохранительных органах на протяжении пяти лет.