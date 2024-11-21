Башкирию покроет ледяная глазурь

Температура воздуха ночью колеблется от 0 до -5°C, а в юго-восточных районах может опуститься до -10°C. Днем ожидаются более теплые значения, варьирующиеся от +3 до -2°C. Важно отметить, что на отдельных участках автодорог возможна гололедица, что требует повышенного внимания от водителей. Ночью и утром также прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.