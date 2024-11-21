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Posted 21 ноября, 11:05

Published 21 ноября, 11:05

Modified 21 ноября, 11:11

Updated 21 ноября, 11:11

В Башкортостане ждут ветер и гололёд

Башкирию покроет ледяная глазурь

21 ноября 2024, 11:05
Фото: 1MI.

В Башкортостане ждут ветер и гололёд

В ближайшие дни в регионе ожидаются неблагоприятные погодные условия, которые могут повлиять на передвижение по региону, сообщает в четверг, 21 ноября, Башгидромет.

В пятницу, 22 ноября на территории Башкирии прогнозируется переменная облачность. Существенных осадков не предсказывается, однако в некоторых районах возможен гололёд. Ветер будет дуть с юга и юго-востока со скоростью 8-13 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с.

Температура воздуха ночью колеблется от 0 до -5°C, а в юго-восточных районах может опуститься до -10°C. Днем ожидаются более теплые значения, варьирующиеся от +3 до -2°C. Важно отметить, что на отдельных участках автодорог возможна гололедица, что требует повышенного внимания от водителей. Ночью и утром также прогнозируется туман с видимостью 500-1000 метров.

В Уфе погода в пятницу, 22 ноября, будет аналогичной: переменная облачность без значительных осадков, ветер южный и юго-восточный со скоростью 8-13 м/с, днем порывы местами до 15-20 м/с. Температура ночью ожидается в пределах 0-2°C, а днем поднимется до 0-2°C выше нуля.

Ремонт по-башкортостански: асфальт укладывают на снег
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Как ранее сообщал Mkset, в Башкирии дорожники решили положить асфальт в разгар метели.

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