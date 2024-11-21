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Posted 21 ноября, 04:00

Published 21 ноября, 04:00

Modified 21 ноября, 04:00

Updated 21 ноября, 04:00

539 млн рублей сэкономили куряне и белгородцы в рамках гумкампании классифайда

539 млн рублей сэкономили куряне и белгородцы в рамках гумкампании классифайда

21 ноября 2024, 04:00
Фото: 1MI.
Классифайд «Авито» организовал гуманитарную кампанию для жителей Курской и Белгородской областей, в рамках которой с августа по октябрь включительно проживающие в приграничье граждане могли воспользоваться помощью, которую оказывали неравнодушные пользователи платформы.

Так, продавцы могли установить символическую цену на свои товары в размере от одного до десяти рублей. Такие объявления могли увидеть куряне и белгородцы. Люди покупали товары и в результате сэкономили в общей сложности 539 миллионов рублей. В течение почти трех месяцев пользователи из приграничных регионов могли заказывать товары с доставкой за один рубль. За счет этого покупатели сэкономили еще 60 миллионов рублей.

Также через платформу неравнодушные граждане публиковали объявления о предоставлении бесплатного жилья. Всего было более полутора тысяч таких предложений. Кроме того, в рамках гумкампании работодатели со всей России выложили более 1,6 миллиона вакансий для курян и белгородцев с предоставлением бесплатного жилья или компенсации за него.

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