Замерзнуть не получится! Эти грелки спасают даже в самых экстремальных условиях

Posted 20 ноября, 11:30
Published 20 ноября, 11:30
Modified 20 ноября, 11:30
Updated 20 ноября, 11:30
На рынке представлено несколько видов грелок, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Разберемся, как они работают и что предлагает современный рынок.
Эти грелки, известные под названиями «Теплоид» или «Аист», представляют собой компактные пакеты с веществом, которое активируется при контакте с воздухом. Достаточно вскрыть упаковку — и тепло начнет выделяться в течение нескольких минут. Продаются в туристических магазинах и на маркетплейсах.
— Химические грелки — отличный аварийный вариант, если вы оказались на морозе. Но не стоит на них полагаться как на основной источник тепла. Иногда они могут разорваться в кармане или сработать раньше времени. Без запаса тепла вы останетесь совсем, — отмечает Дмитрий Зайцев, ведущий канала «Тактикал+».
Бензиновые грелки, такие как Zippo, уже давно заслужили популярность среди охотников и рыболовов. Они работают на основе каталитической реакции. Грелка наполняется бензином для зажигалок, запускается с помощью огня, после чего нагревается и сохраняет тепло в течение 8–10 часов.
— Бензиновые грелки идеальны для длительных выездов, особенно если важно стабильное тепло. Но она не лишена недостатков: доступ воздуха необходим, а запах бензина может отпугнуть даже рыбу, — отмечает эксперт рыболовного канала «Подслушано: Секреты рыболова».
Солевые грелки представляют собой прозрачные контейнеры с перенасыщенным раствором соли и металлическим аппликатором, который активирует процесс нагрева. Стоит лишь согнуть аппликатор, как начинается химическая реакция, в результате которой грелка становится твердой, выделяя тепло до 50-55°C. Работают от 1 до 3 часов, после чего требуют перезарядки путем кипячения.
— Солевые грелки хороши для многократного использования, но у дешевых моделей часто рвется оболочка. Поэтому храните их в плотных контейнерах. Чтобы восстановить солевую грелку, ее необходимо прокипятить в воде примерно 5 минут, чтобы раствор снова стал жидким, — делится Дмитрий Зайцев.
Для тех, кто ищет комфорт для ног, есть самонагревающиеся стельки. Эти грелки активируются при контакте с воздухом и удерживают тепло до 7 часов. Они крепятся к верхней части носка и подходят для использования в сапогах или ботинках.
— Такие стельки идеально подходят для рыбалки. Хотя они не нагреваются до высоких температур, в них ноги остаются теплыми и комфортными даже в мороз, — отмечают эксперты канала «Подслушано: секреты рыболова».
Каждый тип грелки подходит для своих задач:
— Лучше иметь в арсенале несколько разных вариантов — для рук, ног и тела. Тогда никакой мороз не застанет вас врасплох, — отмечает Дмитрий Зайцев.
Ранее эксперты рассказали о просты шагах по утеплению вашего дома.