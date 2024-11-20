Замерзнуть не получится! Эти грелки спасают даже в самых экстремальных условиях

На рыбалке, охоте или просто во время зимних прогулок холод может стать серьезным испытанием. Но что если у вас есть личный источник тепла, который можно положить в карман или обувь? Подготовили подробный обзор популярных видов грелок — от химических до многоразовых, чтобы вы могли выбрать лучший.

На рынке представлено несколько видов грелок, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Разберемся, как они работают и что предлагает современный рынок. 1. Химические грелки: дешево, но одноразово Эти грелки, известные под названиями «Теплоид» или «Аист», представляют собой компактные пакеты с веществом, которое активируется при контакте с воздухом. Достаточно вскрыть упаковку — и тепло начнет выделяться в течение нескольких минут. Продаются в туристических магазинах и на маркетплейсах. Плюсы: Цена — около 20-30 рублей за штуку.

Компактность: удобно носить в кармане или даже положить в носки. Минусы: Одноразовое использование (до 3 часов).

Возможность повреждения упаковки, что сделает грелку бесполезной. — Химические грелки — отличный аварийный вариант, если вы оказались на морозе. Но не стоит на них полагаться как на основной источник тепла. Иногда они могут разорваться в кармане или сработать раньше времени. Без запаса тепла вы останетесь совсем, — отмечает Дмитрий Зайцев, ведущий канала «Тактикал+». Химические грелки: дешево, но одноразово . Фото: Канала «Тактикал+» 2. Бензиновые грелки: тепло надолго, но с нюансами Бензиновые грелки, такие как Zippo, уже давно заслужили популярность среди охотников и рыболовов. Они работают на основе каталитической реакции. Грелка наполняется бензином для зажигалок, запускается с помощью огня, после чего нагревается и сохраняет тепло в течение 8–10 часов. Плюсы: Многоразовое использование.

Длительное время работы. Минусы: Требуется постоянное наличие топлива.

Запах бензина может быть неприятен.

Стоимость моделей Zippo — от 1000 рублей, китайских аналогов — от 500 рублей. — Бензиновые грелки идеальны для длительных выездов, особенно если важно стабильное тепло. Но она не лишена недостатков: доступ воздуха необходим, а запах бензина может отпугнуть даже рыбу, — отмечает эксперт рыболовного канала «Подслушано: Секреты рыболова». Бензиновые грелки: тепло надолго, но с нюансами . Фото: Канала «Тактикал+» 3. Солевые грелки: компактность и перезарядка Солевые грелки представляют собой прозрачные контейнеры с перенасыщенным раствором соли и металлическим аппликатором, который активирует процесс нагрева. Стоит лишь согнуть аппликатор, как начинается химическая реакция, в результате которой грелка становится твердой, выделяя тепло до 50-55°C. Работают от 1 до 3 часов, после чего требуют перезарядки путем кипячения. Плюсы: Многоразовое использование.

Не требует дополнительных материалов (топлива или батареек).

Экологичность. Минусы: Возможность повреждения оболочки.

Необходимость кипячения для восстановления.

Цена от 100 до 300 рублей за штуку, в зависимости от размера и качества. — Солевые грелки хороши для многократного использования, но у дешевых моделей часто рвется оболочка. Поэтому храните их в плотных контейнерах. Чтобы восстановить солевую грелку, ее необходимо прокипятить в воде примерно 5 минут, чтобы раствор снова стал жидким, — делится Дмитрий Зайцев. Солевые грелки: компактность и перезарядка . Фото: Канала «Тактикал+» 4. Новинка: самонагревающиеся стельки для ног Для тех, кто ищет комфорт для ног, есть самонагревающиеся стельки. Эти грелки активируются при контакте с воздухом и удерживают тепло до 7 часов. Они крепятся к верхней части носка и подходят для использования в сапогах или ботинках. Плюсы: Работают до 7 часов, что позволяет согреть ноги даже в продолжительный мороз.

Легко помещаются в сапоги или ботинки.

Цена: от 50 до 100 рублей за пару. Минусы: Они не подходят для экстремального холода, так как нагрев ограничен (около 40–45 °C).

В длительных походах может потребоваться несколько пар, так как одна работает лишь несколько часов.

Если обувь недостаточно пропускает воздух, эффективность нагрева может снизиться. — Такие стельки идеально подходят для рыбалки. Хотя они не нагреваются до высоких температур, в них ноги остаются теплыми и комфортными даже в мороз, — отмечают эксперты канала «Подслушано: секреты рыболова». Новинка: самонагревающиеся стельки для ног . Фото: Канала «Подслушано: секреты рыболова» Что выбрать? Каждый тип грелки подходит для своих задач: Химические грелки удобны для коротких прогулок или аварийного запаса тепла. Бензиновые грелки идеальны для длительных экспедиций, где важна автономность. Солевые грелки — экологичный и многоразовый вариант для регулярного использования. Самонагревающиеся стельки спасут от холода ноги во время длительных выездов. — Лучше иметь в арсенале несколько разных вариантов — для рук, ног и тела. Тогда никакой мороз не застанет вас врасплох, — отмечает Дмитрий Зайцев. Ранее эксперты рассказали о просты шагах по утеплению вашего дома. Без газа: считаем расходы на газгольдер, уголь, пеллеты, дрова и электричество Узнать подробнее Читайте также: Не делайте этого со своими свитерами: ошибки ухода, которые убивают шерстяные вещи Отопление бьёт по карману, но в доме холодно? Ошибки, из-за которых вы переплачиваете Как правильно обрезать розы осенью, чтобы весной не было сюрпризов: виды и правила