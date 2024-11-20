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Posted 20 ноября, 11:30

Published 20 ноября, 11:30

Modified 20 ноября, 11:30

Updated 20 ноября, 11:30

Замерзнуть не получится! Эти грелки спасают даже в самых экстремальных условиях

Замерзнуть не получится! Эти грелки спасают даже в самых экстремальных условиях

20 ноября 2024, 11:30
Фото: 1MI. Замерзнуть не получится! Эти грелки спасают даже в самых экстремальных условиях
На рыбалке, охоте или просто во время зимних прогулок холод может стать серьезным испытанием. Но что если у вас есть личный источник тепла, который можно положить в карман или обувь? Подготовили подробный обзор популярных видов грелок — от химических до многоразовых, чтобы вы могли выбрать лучший.

На рынке представлено несколько видов грелок, каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. Разберемся, как они работают и что предлагает современный рынок.

1. Химические грелки: дешево, но одноразово

Эти грелки, известные под названиями «Теплоид» или «Аист», представляют собой компактные пакеты с веществом, которое активируется при контакте с воздухом. Достаточно вскрыть упаковку — и тепло начнет выделяться в течение нескольких минут. Продаются в туристических магазинах и на маркетплейсах.

Плюсы:

  • Цена — около 20-30 рублей за штуку.
  • Компактность: удобно носить в кармане или даже положить в носки.

Минусы:

  • Одноразовое использование (до 3 часов).
  • Возможность повреждения упаковки, что сделает грелку бесполезной.
— Химические грелки — отличный аварийный вариант, если вы оказались на морозе. Но не стоит на них полагаться как на основной источник тепла. Иногда они могут разорваться в кармане или сработать раньше времени. Без запаса тепла вы останетесь совсем, — отмечает Дмитрий Зайцев, ведущий канала «Тактикал+».
Химические грелки: дешево, но одноразовоХимические грелки: дешево, но одноразово
Химические грелки: дешево, но одноразово. Фото: Канала «Тактикал+»

2. Бензиновые грелки: тепло надолго, но с нюансами

Бензиновые грелки, такие как Zippo, уже давно заслужили популярность среди охотников и рыболовов. Они работают на основе каталитической реакции. Грелка наполняется бензином для зажигалок, запускается с помощью огня, после чего нагревается и сохраняет тепло в течение 8–10 часов.

Плюсы:

  • Многоразовое использование.
  • Длительное время работы.

Минусы:

  • Требуется постоянное наличие топлива.
  • Запах бензина может быть неприятен.
  • Стоимость моделей Zippo — от 1000 рублей, китайских аналогов — от 500 рублей.
— Бензиновые грелки идеальны для длительных выездов, особенно если важно стабильное тепло. Но она не лишена недостатков: доступ воздуха необходим, а запах бензина может отпугнуть даже рыбу, — отмечает эксперт рыболовного канала «Подслушано: Секреты рыболова».
Бензиновые грелки: тепло надолго, но с нюансамиБензиновые грелки: тепло надолго, но с нюансами
Бензиновые грелки: тепло надолго, но с нюансами. Фото: Канала «Тактикал+»

3. Солевые грелки: компактность и перезарядка

Солевые грелки представляют собой прозрачные контейнеры с перенасыщенным раствором соли и металлическим аппликатором, который активирует процесс нагрева. Стоит лишь согнуть аппликатор, как начинается химическая реакция, в результате которой грелка становится твердой, выделяя тепло до 50-55°C. Работают от 1 до 3 часов, после чего требуют перезарядки путем кипячения.

Плюсы:

  • Многоразовое использование.
  • Не требует дополнительных материалов (топлива или батареек).
  • Экологичность.

Минусы:

  • Возможность повреждения оболочки.
  • Необходимость кипячения для восстановления.
  • Цена от 100 до 300 рублей за штуку, в зависимости от размера и качества.
— Солевые грелки хороши для многократного использования, но у дешевых моделей часто рвется оболочка. Поэтому храните их в плотных контейнерах. Чтобы восстановить солевую грелку, ее необходимо прокипятить в воде примерно 5 минут, чтобы раствор снова стал жидким, — делится Дмитрий Зайцев.
Солевые грелки: компактность и перезарядкаСолевые грелки: компактность и перезарядка
Солевые грелки: компактность и перезарядка. Фото: Канала «Тактикал+»

4. Новинка: самонагревающиеся стельки для ног

Для тех, кто ищет комфорт для ног, есть самонагревающиеся стельки. Эти грелки активируются при контакте с воздухом и удерживают тепло до 7 часов. Они крепятся к верхней части носка и подходят для использования в сапогах или ботинках.

Плюсы:

  • Работают до 7 часов, что позволяет согреть ноги даже в продолжительный мороз.
  • Легко помещаются в сапоги или ботинки.
  • Цена: от 50 до 100 рублей за пару.

Минусы:

  • Они не подходят для экстремального холода, так как нагрев ограничен (около 40–45 °C).
  • В длительных походах может потребоваться несколько пар, так как одна работает лишь несколько часов.
  • Если обувь недостаточно пропускает воздух, эффективность нагрева может снизиться.
— Такие стельки идеально подходят для рыбалки. Хотя они не нагреваются до высоких температур, в них ноги остаются теплыми и комфортными даже в мороз, — отмечают эксперты канала «Подслушано: секреты рыболова».
Новинка: самонагревающиеся стельки для ногНовинка: самонагревающиеся стельки для ног
Новинка: самонагревающиеся стельки для ног. Фото: Канала «Подслушано: секреты рыболова»

Что выбрать?

Каждый тип грелки подходит для своих задач:

  1. Химические грелки удобны для коротких прогулок или аварийного запаса тепла.
  2. Бензиновые грелки идеальны для длительных экспедиций, где важна автономность.
  3. Солевые грелки — экологичный и многоразовый вариант для регулярного использования.
  4. Самонагревающиеся стельки спасут от холода ноги во время длительных выездов.
— Лучше иметь в арсенале несколько разных вариантов — для рук, ног и тела. Тогда никакой мороз не застанет вас врасплох, — отмечает Дмитрий Зайцев.
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