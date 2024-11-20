Врачи получают более ₽100`000 в Башкирии

Согласно последним данным, уровень заработной платы врачей и водителей скорой помощи в регионе увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом. Врачи, работающие в выездных бригадах скорой медицинской помощи, теперь зарабатывают 112 тысяч рублей. Фельдшеры могут рассчитывать на 74 тысячи рублей, а медицинские сестры и анестезиологи — почти 65 тысяч рублей. Водители скорой помощи также не остались без внимания: их зарплата составила 49 тысяч рублей, что на 25,2% больше, чем в 2023 году.