Врачи получают более ₽100`000 в Башкирии

Posted 20 ноября, 05:14
Published 20 ноября, 05:14
Modified 20 ноября, 08:10
Updated 20 ноября, 08:10
Согласно последним данным, уровень заработной платы врачей и водителей скорой помощи в регионе увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом. Врачи, работающие в выездных бригадах скорой медицинской помощи, теперь зарабатывают 112 тысяч рублей. Фельдшеры могут рассчитывать на 74 тысячи рублей, а медицинские сестры и анестезиологи — почти 65 тысяч рублей. Водители скорой помощи также не остались без внимания: их зарплата составила 49 тысяч рублей, что на 25,2% больше, чем в 2023 году.
По данным источника, водители скорой помощи также получают ежемесячную доплату в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, каждому медицинскому работнику назначаются индивидуальные стимулирующие выплаты в зависимости от эффективности работы.
Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан заняла 39-е место в рейтинге по зарплатам среди российских регионов. Однако, только 9% работающих зарабатывают более 100 000 рублей в месяц.