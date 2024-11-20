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Posted 20 ноября, 05:14

Published 20 ноября, 05:14

Modified 20 ноября, 08:10

Updated 20 ноября, 08:10

Врачи получают более ₽100`000 в Башкирии

Врачи получают более ₽100`000 в Башкирии

20 ноября 2024, 05:14
Фото: 1MI.
В регионе зарплаты врачей выросли на 25%, сообщает в среду, 20 ноября, «ТАСС» со ссылкой на Минздрав Башкирии.

Согласно последним данным, уровень заработной платы врачей и водителей скорой помощи в регионе увеличился на 25% по сравнению с 2023 годом. Врачи, работающие в выездных бригадах скорой медицинской помощи, теперь зарабатывают 112 тысяч рублей. Фельдшеры могут рассчитывать на 74 тысячи рублей, а медицинские сестры и анестезиологи — почти 65 тысяч рублей. Водители скорой помощи также не остались без внимания: их зарплата составила 49 тысяч рублей, что на 25,2% больше, чем в 2023 году.

Дополнительные выплаты и стимулы

По данным источника, водители скорой помощи также получают ежемесячную доплату в размере 12 тысяч рублей. Кроме того, каждому медицинскому работнику назначаются индивидуальные стимулирующие выплаты в зависимости от эффективности работы.

Как ранее сообщал Mkset, Республика Башкортостан заняла 39-е место в рейтинге по зарплатам среди российских регионов. Однако, только 9% работающих зарабатывают более 100 000 рублей в месяц.

Каждый четвёртый житель Башкирии зарабатывает меньше ₽100 000
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