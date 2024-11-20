Восьмой Национальный рекламный форум посетило рекордное количество гостей

Posted 20 ноября, 10:42
Published 20 ноября, 10:42
Modified 20 ноября, 10:42
Updated 20 ноября, 10:42
Среди докладчиков присутствовали лидеры крупнейших российских экосистемных и медиакоммуникационных компаний, государственные служащие, эксперты в области рекламы, а также студенты, изучающие маркетинг и рекламу. Как и в предыдущие годы, организацию форума взял на себя Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), а медиапартнером мероприятия стал 1MI. Об этом пишет 56orb.ru.
На форуме обсуждались такие вопросы, как взаимодействие рекламной индустрии с государственными органами, современные тренды и подготовка новых специалистов. Всего было проведено более 100 панельных дискуссий, в которых участвовали более 500 экспертов по основным направлениям и сегментам рекламной сферы.
Число участников НРФ постоянно растет, что свидетельствует о положительных изменениях на российском рекламном рынке. В первой половине 2024 года его объем составил 400 миллиардов рублей и продолжает расти. Об этом заявил Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР. Он заявил, что для организаторов встречи важно обеспечить комфортную среду для общения и обмена опытом между профессионалами отрасли.