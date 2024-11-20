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Posted 20 ноября, 10:42

Published 20 ноября, 10:42

Modified 20 ноября, 10:42

Updated 20 ноября, 10:42

Восьмой Национальный рекламный форум посетило рекордное количество гостей

Восьмой Национальный рекламный форум посетило рекордное количество гостей

20 ноября 2024, 10:42
Фото: АКАР.
С 12 по 15 ноября состоялся восьмой Национальный рекламный форум (НРФ), который собрал рекордное число участников — девять тысяч человек. На мероприятии обсуждали потребительские тренды и влияние государства на рекламную индустрию.

Среди докладчиков присутствовали лидеры крупнейших российских экосистемных и медиакоммуникационных компаний, государственные служащие, эксперты в области рекламы, а также студенты, изучающие маркетинг и рекламу. Как и в предыдущие годы, организацию форума взял на себя Центр развития бизнес-коммуникаций (ЦРБК), а медиапартнером мероприятия стал 1MI. Об этом пишет 56orb.ru.

На форуме обсуждались такие вопросы, как взаимодействие рекламной индустрии с государственными органами, современные тренды и подготовка новых специалистов. Всего было проведено более 100 панельных дискуссий, в которых участвовали более 500 экспертов по основным направлениям и сегментам рекламной сферы.

Число участников НРФ постоянно растет, что свидетельствует о положительных изменениях на российском рекламном рынке. В первой половине 2024 года его объем составил 400 миллиардов рублей и продолжает расти. Об этом заявил Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР. Он заявил, что для организаторов встречи важно обеспечить комфортную среду для общения и обмена опытом между профессионалами отрасли.

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