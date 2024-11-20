Восьмой Национальный рекламный форум посетило рекордное количество гостей

Число участников НРФ постоянно растет, что свидетельствует о положительных изменениях на российском рекламном рынке. В первой половине 2024 года его объем составил 400 миллиардов рублей и продолжает расти. Об этом заявил Валентин Смоляков, глава оргкомитета НРФ и первый вице-президент АКАР. Он заявил, что для организаторов встречи важно обеспечить комфортную среду для общения и обмена опытом между профессионалами отрасли.