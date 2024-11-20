Ваш питомец страдает, а вы даже не замечаете этого! Узнайте, как спасти его от мороза

Posted 20 ноября, 12:00
Published 20 ноября, 12:00
Modified 20 ноября, 12:00
Updated 20 ноября, 12:00
Эксперты канала Pet World делятся советами о правильном уходе, питании и других важных аспектах, чтобы ваши четвероногие друзья оставались счастливыми и здоровыми даже в морозы.
Кошки, особенно те, кто живет исключительно дома, зимой меньше двигаются, а их обмен веществ замедляется. Это может привести к избыточному весу и проблемам со здоровьем. Чтобы этого избежать, важно сбалансировать питание.
Основу рациона кошки должен составлять животный белок. Он помогает поддерживать уровень энергии и обеспечивает организм необходимыми аминокислотами. Полезный совет: если вы размораживаете мясо, сохраняйте жидкость, выделяющуюся при этом. Ее можно добавить в миску кошки. Это простое действие снижает риск мочекаменной болезни, к которой склонны многие домашние кошки.
— Неправильное питание зимой может стать причиной постоянного чувства голода у питомца. Это особенно актуально для кормов с низким содержанием белка, — предупреждают специалисты канала Pet World.
Добавляйте в рацион овощи: брокколи, морковь, тыкву или зеленый горошек. Однако важно учитывать возможные аллергии. Если заметили, что кошка плохо переносит определенный продукт, лучше исключить его из рациона.
Зимой собаки, как и кошки, испытывают изменения в организме. Однако реакция на холод у них может значительно различаться в зависимости от породы. Крупные псы с густой шерстью, такие как хаски или алабаи, легко переносят морозы. А вот короткошерстные и декоративные породы, например, чихуахуа или той-терьеры, нуждаются в дополнительной защите.
Для крупных собак достаточно немного увеличить порции корма, чтобы обеспечить их организм энергией для поддержания температуры. Но это не значит, что нужно перекармливать питомца.
Для мелких и декоративных пород зимний рацион должен быть насыщен витаминами и калориями, особенно если животное активно проводит время на улице. Однако, если ваш питомец большую часть времени проводит дома, порции лучше оставить на прежнем уровне, чтобы избежать ожирения.
— Очень важно следить за тем, чтобы собаки мелких пород были утеплены во время прогулок. Используйте комбинезоны и обувь, чтобы защитить их лапы от реагентов и обморожений, — советуют эксперты Pet World.
Реагенты, которыми посыпают дороги, могут вызвать раздражение кожи и даже отравление, если собака начнет вылизывать лапы после прогулки. Для защиты используйте специальный крем или обувь для собак.
Мелкие домашние животные, такие как хомяки, морские свинки или кролики, зимой особенно уязвимы к низким температурам и сквознякам. Их иммунитет снижается, а организм тратит больше энергии на обогрев.
Рацион грызунов стоит обогатить злаками и свежими овощами, такими как морковь, тыква и кабачок. Для укрепления иммунитета подойдут корма, содержащие витаминные комплексы.
Обязательно проверьте место обитания питомца. Клетка должна стоять в теплом углу, вдали от сквозняков. Добавьте больше подстилки, чтобы животное могло зарыться и согреться.
Каждое животное нуждается в теплом, уютном месте для отдыха. Это может быть лежанка с пледом рядом с батареей или утепленная коробка в укромном углу комнаты.
— Если у вас кот или собака, важно подобрать место без сквозняков. Даже малейший холодный поток воздуха может стать причиной простуды или более серьезных заболеваний, таких как пневмония, — подчеркивают ветеринары.
Кошки часто выбирают для отдыха твердые поверхности. Поэтому не стоит тратить деньги на слишком мягкие подушки. А вот для собак можно приобрести специальные ортопедические матрасы.
Прогулки на свежем воздухе зимой важны для физического и эмоционального здоровья животных. Для короткошерстных собак обязательно используйте комбинезоны. Для защиты лап от реагентов и снега подойдут ботиночки с плотной подошвой. Их стоимость начинается от 500 рублей за пару, но они станут надежной защитой от вредных веществ.
Если питомец не привык к обуви, начните с коротких тренировок дома. Позвольте ему осмотреть ботиночки, затем наденьте их на несколько минут, не застегивая, и постепенно увеличивайте время ношения.
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