Ваш питомец страдает, а вы даже не замечаете этого! Узнайте, как спасти его от мороза

Зимой собаки, как и кошки, испытывают изменения в организме. Однако реакция на холод у них может значительно различаться в зависимости от породы. Крупные псы с густой шерстью, такие как хаски или алабаи, легко переносят морозы. А вот короткошерстные и декоративные породы, например, чихуахуа или той-терьеры, нуждаются в дополнительной защите.