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Posted 20 ноября, 12:00

Published 20 ноября, 12:00

Modified 20 ноября, 12:00

Updated 20 ноября, 12:00

Ваш питомец страдает зимой, а вы даже не замечаете этого! Узнайте, как спасти его от стресса и болезней

Ваш питомец страдает, а вы даже не замечаете этого! Узнайте, как спасти его от мороза

20 ноября 2024, 12:00
С приходом зимних холодов забота о домашних животных выходит на первый план. Низкие температуры, короткий световой день и сухой воздух могут значительно повлиять на их здоровье и настроение. Но как помочь своему любимцу пережить зиму без стресса?

Эксперты канала Pet World делятся советами о правильном уходе, питании и других важных аспектах, чтобы ваши четвероногие друзья оставались счастливыми и здоровыми даже в морозы.

Рацион кошек зимой: белки, овощи и водный баланс

Кошки, особенно те, кто живет исключительно дома, зимой меньше двигаются, а их обмен веществ замедляется. Это может привести к избыточному весу и проблемам со здоровьем. Чтобы этого избежать, важно сбалансировать питание.

Основу рациона кошки должен составлять животный белок. Он помогает поддерживать уровень энергии и обеспечивает организм необходимыми аминокислотами. Полезный совет: если вы размораживаете мясо, сохраняйте жидкость, выделяющуюся при этом. Ее можно добавить в миску кошки. Это простое действие снижает риск мочекаменной болезни, к которой склонны многие домашние кошки.

— Неправильное питание зимой может стать причиной постоянного чувства голода у питомца. Это особенно актуально для кормов с низким содержанием белка, — предупреждают специалисты канала Pet World.

Добавляйте в рацион овощи: брокколи, морковь, тыкву или зеленый горошек. Однако важно учитывать возможные аллергии. Если заметили, что кошка плохо переносит определенный продукт, лучше исключить его из рациона.

Рацион кошек зимой: белки, овощи и водный балансРацион кошек зимой: белки, овощи и водный баланс
Рацион кошек зимой: белки, овощи и водный баланс. Фото: Изображение Midjourney

Уход за собаками зимой: от правильного питания до теплой одежды

Зимой собаки, как и кошки, испытывают изменения в организме. Однако реакция на холод у них может значительно различаться в зависимости от породы. Крупные псы с густой шерстью, такие как хаски или алабаи, легко переносят морозы. А вот короткошерстные и декоративные породы, например, чихуахуа или той-терьеры, нуждаются в дополнительной защите.

Для крупных собак достаточно немного увеличить порции корма, чтобы обеспечить их организм энергией для поддержания температуры. Но это не значит, что нужно перекармливать питомца.

Для мелких и декоративных пород зимний рацион должен быть насыщен витаминами и калориями, особенно если животное активно проводит время на улице. Однако, если ваш питомец большую часть времени проводит дома, порции лучше оставить на прежнем уровне, чтобы избежать ожирения.

— Очень важно следить за тем, чтобы собаки мелких пород были утеплены во время прогулок. Используйте комбинезоны и обувь, чтобы защитить их лапы от реагентов и обморожений, — советуют эксперты Pet World.

Реагенты, которыми посыпают дороги, могут вызвать раздражение кожи и даже отравление, если собака начнет вылизывать лапы после прогулки. Для защиты используйте специальный крем или обувь для собак.

Уход за собаками зимой: от правильного питания до теплой одеждыУход за собаками зимой: от правильного питания до теплой одежды
Уход за собаками зимой: от правильного питания до теплой одежды. Фото: Изображение Midjourney

Грызуны и их зимний уход

Мелкие домашние животные, такие как хомяки, морские свинки или кролики, зимой особенно уязвимы к низким температурам и сквознякам. Их иммунитет снижается, а организм тратит больше энергии на обогрев.

Рацион грызунов стоит обогатить злаками и свежими овощами, такими как морковь, тыква и кабачок. Для укрепления иммунитета подойдут корма, содержащие витаминные комплексы.

Обязательно проверьте место обитания питомца. Клетка должна стоять в теплом углу, вдали от сквозняков. Добавьте больше подстилки, чтобы животное могло зарыться и согреться.

Грызуны и их зимний уходГрызуны и их зимний уход
Грызуны и их зимний уход. Фото: 1MI

Как обеспечить комфорт дома?

Каждое животное нуждается в теплом, уютном месте для отдыха. Это может быть лежанка с пледом рядом с батареей или утепленная коробка в укромном углу комнаты.

— Если у вас кот или собака, важно подобрать место без сквозняков. Даже малейший холодный поток воздуха может стать причиной простуды или более серьезных заболеваний, таких как пневмония, — подчеркивают ветеринары.

Кошки часто выбирают для отдыха твердые поверхности. Поэтому не стоит тратить деньги на слишком мягкие подушки. А вот для собак можно приобрести специальные ортопедические матрасы.

Что нужно помнить о прогулках?

Прогулки на свежем воздухе зимой важны для физического и эмоционального здоровья животных. Для короткошерстных собак обязательно используйте комбинезоны. Для защиты лап от реагентов и снега подойдут ботиночки с плотной подошвой. Их стоимость начинается от 500 рублей за пару, но они станут надежной защитой от вредных веществ.

Если питомец не привык к обуви, начните с коротких тренировок дома. Позвольте ему осмотреть ботиночки, затем наденьте их на несколько минут, не застегивая, и постепенно увеличивайте время ношения.

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#Ольга Харина#Домашние животные#Животные#Зима#Живая природа#Осень#Все материалы авторов#Холод#КЦ
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