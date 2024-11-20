В Уфе сносят ларьки

Но почему же возникла такая необходимость? По словам экспертов, наличие незаконных нестационарных торговых объектов создает не только визуальный дискомфорт, но и нарушает порядок на улицах города. Более того, снос не ограничивается лишь торговыми точками: даже автоматы с водой, стоящие на улице без разрешений, были эвакуированы.