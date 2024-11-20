В Уфе сносят ларьки

Posted 20 ноября, 08:02
Published 20 ноября, 08:02
Modified 20 ноября, 09:18
Updated 20 ноября, 09:18
На этот раз в «прицел» попали ларьки на улицах Первомайской, Валерия Лесунова и бульваре Баландина. Сносы проходят в плановом порядке, и, как отметил Ахмедьянов, перед каждым сносом проверяются документы на размещение.
Но почему же возникла такая необходимость? По словам экспертов, наличие незаконных нестационарных торговых объектов создает не только визуальный дискомфорт, но и нарушает порядок на улицах города. Более того, снос не ограничивается лишь торговыми точками: даже автоматы с водой, стоящие на улице без разрешений, были эвакуированы.
Процесс выявления незаконных объектов осуществляется систематически. Согласно постановлению администрации Уфы, работа по сносу будет продолжена.