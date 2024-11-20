В Пензенской области борются с продажами несовершеннолетним вейпов и сигарет

Posted 20 ноября, 12:56
Published 20 ноября, 12:56
Modified 20 ноября, 13:00
Updated 20 ноября, 13:00
В рамках кампании предполагается распространение информационных материалов для продавцов и покупателей в местах реализации сигарет и вейпов, а также размещение наружной социальной рекламы. При этом будут внедрены меры общественного контроля за соблюдением продавцами норм закона, запрещающего продажу табачных изделий и никотинсодержащей продукции лицам младше 18 лет.
Региональный этап данной кампании также служит одним из направлений совместной работы в рамках меморандума о сотрудничестве между советом и «Опорой России», подписанным на ПМЭФ в этом году. Стороны совместно обеспечивают контроль за соблюдением норм, направленных на предотвращение доступа молодежи к табачной и никотинсодержащей продукции.
Министр сельского хозяйства Пензенской области Роман Калентьев отметил, что только совместными усилиями можно решить проблему курения среди подростков. Для этого необходимо добиться строгого соблюдения действующих норм регулирования. Доступ к табачной и никотинсодержащей продукции для несовершеннолетних должен быть закрыт. Государство предпринимает необходимые меры для ограничения, однако без активной поддержки и ответственности со стороны продавцов, взрослых покупателей, предпринимателей и общественности защитить подростков от курения невозможно.
В рамках новой инициативы в Пензе на улицах, в общественном транспорте и на платформах социальных сетей будут размещены плакаты, напоминающие, что продажа сигарет и вейпов несовершеннолетним является незаконной. Кроме того, они будут информировать о работе специальной горячей линии, по которой можно сообщать о местах, где подросткам предлагают табачную и никотинсодержащую продукцию, позвонив по номеру 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ.рф.
Министерство образования региона поможет с распространением информации о кампании среди родителей школьников и в молодежных учреждениях области. Материалы также будут размещены в торговых точках при участии волонтеров «Молодой гвардии», Областного молодежного центра Пензенской области, отряда «Тигр» и сотрудников министерства сельского хозяйства Пензенской области. Для покупателей подготовлены стикеры, которые информируют о запрете продажи табачных изделий и продукции с никотином несовершеннолетним. Продавцы получат памятки с напоминанием о необходимости соблюдать закон и информацией о возможных штрафах за его нарушение.
«Уверены, что кампания „Спасибо за отказ!“ поможет снизить количество нарушений и будет препятствовать доступу подростков к сигаретам и вейпам. Очевидно, что только строгое соблюдение запрета на продажу и передачу табачной и никотинсодержащей продукции несовершеннолетним гарантирует их защиту от курения», — говорит Анна Сорочинская Исполнительный директор Общественного Совета по проблеме подросткового курения.
Принять участие в проекте «Спасибо за отказ!» может любой желающий. Для этого нужно зайти на сайт спасибозаотказ.рф, где доступны бесплатные материалы для торговых предприятий. Там можно также скачать плакаты социальной рекламы и поделиться ими на своих страницах в социальных сетях или сообщить о случаях продажи сигарет и вейпов несовершеннолетним.