В Пензенской области борются с продажами несовершеннолетним вейпов и сигарет

В рамках новой инициативы в Пензе на улицах, в общественном транспорте и на платформах социальных сетей будут размещены плакаты, напоминающие, что продажа сигарет и вейпов несовершеннолетним является незаконной. Кроме того, они будут информировать о работе специальной горячей линии, по которой можно сообщать о местах, где подросткам предлагают табачную и никотинсодержащую продукцию, позвонив по номеру 8-800-234-29-26 или через сайт спасибозаотказ.рф.