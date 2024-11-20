Налёт беспилотников ожидают в Башкирии

Posted 20 ноября, 06:52
Published 20 ноября, 06:52
Modified 20 ноября, 08:07
Updated 20 ноября, 08:07
Согласно сообщениям военных, эти беспилотники могут быть нацелены на Республику Башкортостан. Угроза атаки будет сохраняться до 9:00 по московскому времени. Так что вместо яичницы на завтрак сегодня, 20 ноября, стоит приготовить тревожный чемоданчик. Это следует из сообщения Telegram-канала «Честный репортаж».
В этот раз оставляем в стороне утренние минутки для расслабления — лучше все же проконтролировать свои бокалы с чашки и убедиться, что они не разбиты.
Ранее Mkset рассказал, что делать в случае атаки беспилотников.