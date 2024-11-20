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Posted 20 ноября, 06:52

Published 20 ноября, 06:52

Modified 20 ноября, 08:07

Updated 20 ноября, 08:07

Угроза атаки БПЛА поступила в Башкортостан

Налёт беспилотников ожидают в Башкирии

20 ноября 2024, 06:52
Фото: Изображение Midjourney.

Угроза атаки БПЛА поступила в Башкортостан

В среду, 20 ноября, в 04:50 «РАСЦО» резко испортило башкирцам утренний кофе: из Самары пришло сообщение от 76-й дивизии ПВО, что в небе уже летят три беспилотника.

Согласно сообщениям военных, эти беспилотники могут быть нацелены на Республику Башкортостан. Угроза атаки будет сохраняться до 9:00 по московскому времени. Так что вместо яичницы на завтрак сегодня, 20 ноября, стоит приготовить тревожный чемоданчик. Это следует из сообщения Telegram-канала «Честный репортаж».

В этот раз оставляем в стороне утренние минутки для расслабления — лучше все же проконтролировать свои бокалы с чашки и убедиться, что они не разбиты.

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