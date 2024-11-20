Налёт беспилотников ожидают в Башкирии

Согласно сообщениям военных, эти беспилотники могут быть нацелены на Республику Башкортостан. Угроза атаки будет сохраняться до 9:00 по московскому времени. Так что вместо яичницы на завтрак сегодня, 20 ноября, стоит приготовить тревожный чемоданчик. Это следует из сообщения Telegram-канала «Честный репортаж».