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Posted 20 ноября, 19:02

Published 20 ноября, 19:02

Modified 20 ноября, 19:06

Updated 20 ноября, 19:06

Топ-10 шагов к долголетию назвали уфимские врачи

Топ-10 шагов к долголетию назвали врачи

20 ноября 2024, 19:02
Фото: 1MI.

Топ-10 шагов к долголетию назвали уфимские врачи

Как прожить долгую и здоровую жизнь, рассказали в среду, 20 ноября, медики Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн в Уфе.

Некоторые аспекты образа жизни способны повысить риск раннего старения, а некоторые — наоборот, продлить жизнь. Специалисты из Республиканского госпиталя ветеранов в Уфе в беседе с UfaTime.ru выделили десять факторов, способствующих долголетию. Как можно заметить, в рекомендациях врачей по улучшению качества и длительности жизни нет ничего необычного.

— Все люди подвержены старению, но состояние здоровья, продолжительность и качество жизни могут существенно варьироваться. Применяя полезные привычки и уделяя внимание своему благополучию, мы можем сделать процесс старения более комфортным и наслаждаться жизнью гораздо дольше, — подчеркивают врачи из Уфы.

Вот 10 шагов к здоровому долголетию.

  1. Снижайте уровень жировых отложений в области талии и увеличивайте мышечную массу.
  2. Включите в рацион не менее 400 граммов овощей и фруктов ежедневно.
  3. Обеспечьте себя белком на каждом приеме пищи: это могут быть мясные продукты, рыба, яйца, молоко и птица.
  4. Добавьте полезные жиры, такие как орехи, семена и нерафинированные масла.
  5. Употребляйте рыбу, богатую омега-3 кислотами.
  6. Следите за уровнем витамина Е, включая орехи в свой рацион.
  7. Обращайте внимание на уровень витамина D.
  8. Ограничивайте продукты белого цвета, такие как белый рис и сахар.
  9. Больше двигайтесь и избегайте малоподвижного образа жизни.
  10. Поддерживайте хорошие социальные связи.

Помимо правильного питания, важно уделять внимание физической активности. Регулярные упражнения не только способствуют снижению веса, но и укрепляют сердечно-сосудистую систему, улучшают настроение и повышают общую выносливость. Даже простые прогулки на свежем воздухе могут оказать положительное влияние на здоровье. Исследования показывают, что активные люди живут дольше и имеют меньше проблем со здоровьем.

Не менее значимыми являются и социальные связи. Люди, имеющие крепкие дружеские и семейные отношения, менее подвержены стрессу и депрессии. Хороший круг общения способен поддерживать моральный дух, что в свою очередь позитивно сказывается на физическом состоянии. Общение с близкими и участие в общественной жизни стимулирует умственную деятельность, что также важно для долголетия.

Не забывайте о важности сна. Усталость и недосыпание могут привести к ухудшению здоровья и ускорению процесса старения. Рекомендуется спать не менее 7-8 часов в сутки, обеспечивая организму время для восстановления. Соблюдение режима сна и создание комфортных условий для отдыха помогут поддерживать высокое качество жизни и замедлить старение.

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