Топ-10 шагов к долголетию назвали врачи

Не менее значимыми являются и социальные связи. Люди, имеющие крепкие дружеские и семейные отношения, менее подвержены стрессу и депрессии. Хороший круг общения способен поддерживать моральный дух, что в свою очередь позитивно сказывается на физическом состоянии. Общение с близкими и участие в общественной жизни стимулирует умственную деятельность, что также важно для долголетия.