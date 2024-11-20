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Posted 20 ноября, 08:05

Published 20 ноября, 08:05

Modified 20 ноября, 15:31

Updated 20 ноября, 15:31

Цензуру литературы вводят в Башкортостане

Сомнительные детские книги перечитают депутаты Башкирии

20 ноября 2024, 08:05
Фото: mkset.ru.

Цензуру литературы вводят в Башкортостане

В Башкортостане решили создать рабочую группы для мониторинга законодательства в сфере детской художественной литературы, сообщили в пресс-службе Госсобрания-Курултая в среду, 20 октября.

В состав группы вошли не только депутаты, но и представители книжной индустрии, чтобы вместе провести настоящую ревизию «литературных шедевров» нашего времени.

Основная цель этой группы — тщательно проанализировать содержание детских книг, доступных в регионе, и оценить эффективность текущего законодательства, защищающего детей от нежелательной информации.

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Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что долгие годы государство практически не оказывало должного внимания к этой сфере. По данным международного исследования Союза писателей России, около 60% детских книг формируют у детей негативные установки, и нередки случаи, когда в бестселлерах оказались произведения с серьезной и порой неподходящей тематикой.

Одна из таких книг, например, повествует об отношениях мальчиков в пионерском лагере, что вызывает вопросы о целесообразности ее присутствия в детской литературе.

Контролируемая литература, как считает председатель Госсобрания, способна предотвратить формирование у детей искаженного представления о реальности. Без должного надзора в книгах может встречаться информация, которая не только вызывает страх или агрессию, но и формирует негативные социальные установки.

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Для устранения этих проблем планируется привлекать разнообразные методы влияния: от государственных стандартов и независимой экспертизы до активного родительского контроля. Толкачев призвал родителей и всех, кому небезразличны интересы детей, активно участвовать в данном процессе, присылая свои идеи и рекомендации в Госсобрание.

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