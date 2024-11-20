Сомнительные детские книги перечитают депутаты Башкирии

Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что долгие годы государство практически не оказывало должного внимания к этой сфере. По данным международного исследования Союза писателей России, около 60% детских книг формируют у детей негативные установки, и нередки случаи, когда в бестселлерах оказались произведения с серьезной и порой неподходящей тематикой.