Сомнительные детские книги перечитают депутаты Башкирии

Posted 20 ноября, 08:05
Published 20 ноября, 08:05
Modified 20 ноября, 15:31
Updated 20 ноября, 15:31
В состав группы вошли не только депутаты, но и представители книжной индустрии, чтобы вместе провести настоящую ревизию «литературных шедевров» нашего времени.
Основная цель этой группы — тщательно проанализировать содержание детских книг, доступных в регионе, и оценить эффективность текущего законодательства, защищающего детей от нежелательной информации.
Председатель Госсобрания Константин Толкачев отметил, что долгие годы государство практически не оказывало должного внимания к этой сфере. По данным международного исследования Союза писателей России, около 60% детских книг формируют у детей негативные установки, и нередки случаи, когда в бестселлерах оказались произведения с серьезной и порой неподходящей тематикой.
Одна из таких книг, например, повествует об отношениях мальчиков в пионерском лагере, что вызывает вопросы о целесообразности ее присутствия в детской литературе.
Контролируемая литература, как считает председатель Госсобрания, способна предотвратить формирование у детей искаженного представления о реальности. Без должного надзора в книгах может встречаться информация, которая не только вызывает страх или агрессию, но и формирует негативные социальные установки.
Для устранения этих проблем планируется привлекать разнообразные методы влияния: от государственных стандартов и независимой экспертизы до активного родительского контроля. Толкачев призвал родителей и всех, кому небезразличны интересы детей, активно участвовать в данном процессе, присылая свои идеи и рекомендации в Госсобрание.