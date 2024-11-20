«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит?

С другой стороны, «Салават Юлаев» завершил трехматчевую домашнюю серию с двумя победами и одним поражением. Подопечные Виктора Козлова уверенно обыграли «Ладу» в последней встрече (3:1) и расправились с «Барысом» (1:4). Несмотря на недавнее поражение от «Металлурга» (2:3 ПБ), команда занимает третье место в таблице Востока с 34 очками. Важно отметить, что в последнем матче не принимал участие один из ключевых игроков — нападающий Джошуа Ливо, и его возвращение может стать решающим фактором.