«Салават Юлаев» против «Лады»: где смотреть и кто победит?

Posted 20 ноября, 12:12
Published 20 ноября, 12:12
Modified 20 ноября, 12:33
Updated 20 ноября, 12:33
«Салават Юлаев» открывает шестой выездной сезон с игры в Тольятти. Матч пройдет в 20:00 по уфимскому времени. Для тех, кто не хочет пропустить событие, прямая бесплатная трансляция будет доступна на телеканалах БСТ (3+) и KHL Prime (3+), а также в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» (3+).
Команда «Лада» после увольнения главного тренера Олега Браташа не может похвастаться стабильными результатами, считают эксперты. В последних играх тольяттинцы потерпели несколько неудач, включая поражение от ЦСКА со счетом 1:4 и неудачу в буллитной серии против «Металлурга» (1:2 ПБ). Несмотря на это, команда все еще держится в зоне плей-офф, занимая восьмое место с 24 очками.
С другой стороны, «Салават Юлаев» завершил трехматчевую домашнюю серию с двумя победами и одним поражением. Подопечные Виктора Козлова уверенно обыграли «Ладу» в последней встрече (3:1) и расправились с «Барысом» (1:4). Несмотря на недавнее поражение от «Металлурга» (2:3 ПБ), команда занимает третье место в таблице Востока с 34 очками. Важно отметить, что в последнем матче не принимал участие один из ключевых игроков — нападающий Джошуа Ливо, и его возвращение может стать решающим фактором.
С 2023 года команды встречались уже пять раз. «Лада» смогла одержать победу один раз. Последняя встреча на льду Уфа-Арена 12 ноября 2024 года, закончилась уверенной победой «Салавата» со счетом 3:1.
Коэффициенты букмекеров говорят о преимуществе «Салавата Юлаева»: их победа оценивается в 2.00, тогда как шансы на ничью составляют 3.80, а победа «Лады» — 3.50. На тотал больше 5.5 можно поставить с коэффициентом 2.50, а на тотал меньше — 1.50.