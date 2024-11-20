Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии

Как стало известно, 34-летний водитель автобуса «Паз Вектор» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров, две женщины были госпитализированы с травмами. Остальные пассажиры проходят медицинское обследование, чтобы исключить серьезные повреждения.