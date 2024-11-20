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Posted 20 ноября, 06:45

Published 20 ноября, 06:45

Modified 20 ноября, 08:08

Updated 20 ноября, 08:08

Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии

Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии

20 ноября 2024, 06:45
Фото: Госавтоинспекция РБ.
На автодороге Уфа — Янаул произошло серьезное ДТП с участием автобуса с пассажирами, сообщает в среду, 20 ноября, Госавтоинспекция Башкортостана.

Как стало известно, 34-летний водитель автобуса «Паз Вектор» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров, две женщины были госпитализированы с травмами. Остальные пассажиры проходят медицинское обследование, чтобы исключить серьезные повреждения.

По словам главы Благовещенского района Анны Карабановой, мокрый снег создавал трудности для дорожной техники, которая работала с утра, пытаясь обеспечить безопасность на дорогах. В результате неблагоприятных погодных условий, кроме пассажирского автобуса, на том же участке дороги пострадал легковой автомобиль, оказавшись в кювете.

Видео: Госавтоинспекция РБ.

Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе перевозивший детей транспорт столкнулся с легковым автомобилем.

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