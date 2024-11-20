Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии

Posted 20 ноября, 06:45
Published 20 ноября, 06:45
Modified 20 ноября, 08:08
Updated 20 ноября, 08:08
Как стало известно, 34-летний водитель автобуса «Паз Вектор» не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства. В момент аварии в салоне находились 16 пассажиров, две женщины были госпитализированы с травмами. Остальные пассажиры проходят медицинское обследование, чтобы исключить серьезные повреждения.
По словам главы Благовещенского района Анны Карабановой, мокрый снег создавал трудности для дорожной техники, которая работала с утра, пытаясь обеспечить безопасность на дорогах. В результате неблагоприятных погодных условий, кроме пассажирского автобуса, на том же участке дороги пострадал легковой автомобиль, оказавшись в кювете.
Как ранее сообщал Mkset, в Учалинском районе перевозивший детей транспорт столкнулся с легковым автомобилем.