Пятна пота — сигнал тревоги для медиков

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как гипертензия или панические атаки, также могут быть причиной усиленного потоотделения, так как они активируют симпатическую нервную систему, пояснила Айгуль Арсланова. Кроме того, заболевания, такие как туберкулез или ВИЧ, могут проявляться в виде ночной потливости. Игнорировать этот симптом не следует; важно обратиться к врачу.