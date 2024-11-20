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Posted 20 ноября, 12:19

Published 20 ноября, 12:19

Modified 20 ноября, 12:22

Updated 20 ноября, 12:22

Уфимцев предупредили об опасности мокрых пятен

Пятна пота — сигнал тревоги для медиков

20 ноября 2024, 12:19
Фото: freepik.com.

Уфимцев предупредили об опасности мокрых пятен

Избыточная потливость, известная как гипергидроз, может быть признаком различных медицинских состояний, об этом сообщает в среду, 20 ноября, заведующая ОМП поликлиники №50 в Уфе Айгуль Арсланова.

Про проблемы далеко не эстетического характера, связанные с потливостью, заведующая ОМП поликлиники №50 в Уфе Айгуль Арсланова рассказала в интервью UfaTime.ru. Эксперт сферы медицины утверждает, что одним из ключевых факторов, приводящих к этому явлению, является дисфункция щитовидной железы, при которой наблюдается избыточная продукция гормонов и, как следствие, повышенное потоотделение.

— Следует также обратить внимание на диабет, так как колебания уровня сахара в крови могут провоцировать чрезмерное потоотделение, особенно ночью, — добавила Айгуль Арсланова.

Сердечно-сосудистые заболевания, такие как гипертензия или панические атаки, также могут быть причиной усиленного потоотделения, так как они активируют симпатическую нервную систему, пояснила Айгуль Арсланова. Кроме того, заболевания, такие как туберкулез или ВИЧ, могут проявляться в виде ночной потливости. Игнорировать этот симптом не следует; важно обратиться к врачу.

— Также стоит учесть, что потливость может возникать как побочное действие некоторых медикаментов, таких как антидепрессанты и обезболивающие, — заключила Айгуль Арсланова.

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В рамках диагностики гипергидроза важно провести комплексное обследование пациента. Врач может рекомендовать анализы крови для проверки уровня гормонов, а также тесты на уровень сахара. Это поможет выявить возможные нарушения, которые могут быть связаны с потоотделением. Кроме того, учитывая широкий спектр причин, врачу стоит обратить внимание на историю болезней и образ жизни пациента.

Важно помнить, что заболевания, сопровождающиеся гипергидрозом, требуют индивидуального подхода к лечению. Существуют различные методы, включая медикаментозную терапию, физиотерапию и, в некоторых случаях, хирургические вмешательства. Наилучший результат возможен при своевременной консультации специалиста и соблюдении рекомендаций врача.

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