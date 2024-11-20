Проектный институт Башкирии задолжал рабочим ₽500`000

Ранее Mkset информировал о том, что в Башкирии под прицел правоохранительных органов попал государственный перевозчик «Башавтотранс». Как выяснилось, бывший директор предприятия фиктивно нанял на работу своего друга и забирал его зарплату, чтобы рассчитаться по долгам со своим знакомым.