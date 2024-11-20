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Posted 20 ноября, 14:15

Published 20 ноября, 14:15

Modified 20 ноября, 16:21

Updated 20 ноября, 16:21

Уголовное дело заведено на институт в Башкирии

Проектный институт Башкирии задолжал рабочим ₽500`000

20 ноября 2024, 14:15
Фото: 1MI.

Уголовное дело заведено на институт в Башкирии

Салаватский институт по проектированию предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической промышленности (ООО «Салаватнефтехимпроект») оказался в центре уголовного дела о долгах на полмиллиона рублей — сообщают 20 ноября пресс-службы башкортостанской прокуратуры и регионального управления Следкома.

Как считают правоохранители, предприятие на протяжении всего лета и первой половины осени 2024 года задерживало зарплаты сотрудникам — в результате рабочие недополучили около ₽500 000.

Сейчас через суд решается вопрос о взыскании долга с предприятия. На компанию между тем завели уголовное дело о «полной невыплате зарплаты свыше трёх месяцев».

«Салаватнефтехимпроект» — одно из старейших институтов Башкирии, основанный в 1948 году.

«Башавтотранс» попал в коррупционный скандал
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Ранее Mkset информировал о том, что в Башкирии под прицел правоохранительных органов попал государственный перевозчик «Башавтотранс». Как выяснилось, бывший директор предприятия фиктивно нанял на работу своего друга и забирал его зарплату, чтобы рассчитаться по долгам со своим знакомым.

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