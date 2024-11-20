Проектный институт Башкирии задолжал рабочим ₽500`000

Posted 20 ноября, 14:15
Published 20 ноября, 14:15
Modified 20 ноября, 16:21
Updated 20 ноября, 16:21
Как считают правоохранители, предприятие на протяжении всего лета и первой половины осени 2024 года задерживало зарплаты сотрудникам — в результате рабочие недополучили около ₽500 000.
Сейчас через суд решается вопрос о взыскании долга с предприятия. На компанию между тем завели уголовное дело о «полной невыплате зарплаты свыше трёх месяцев».
«Салаватнефтехимпроект» — одно из старейших институтов Башкирии, основанный в 1948 году.
Ранее Mkset информировал о том, что в Башкирии под прицел правоохранительных органов попал государственный перевозчик «Башавтотранс». Как выяснилось, бывший директор предприятия фиктивно нанял на работу своего друга и забирал его зарплату, чтобы рассчитаться по долгам со своим знакомым.