Предзимние аномалии ждут в Башкирии

Posted 20 ноября, 16:35
Published 20 ноября, 16:35
Modified 20 ноября, 17:07
Updated 20 ноября, 17:07
В целом по Республике специалисты обещают облачную погоду с прояснениями, а также мокрый снег ночью. День выдастся без осадков, однако в светлое время суток мешать жителям региона будет гололёд. Ветер — от 5 до 10 м/c. Ночью и ранним утром температура воздуха будет составлять -1°C… -6°C, днём же она увеличится до -3°C… +2°C.
В столице региона осадков не обещают ни днём, ни ночью. В тёмное время суток -2°C… -4°C, днём около 0°C.
Во второй половине недели температура может резко повыситься выше нормы на 4-6°C, сообщили в Гидрометцентре.
Ранее Mkset сообщал о том, что синоптики поделились предварительным прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на зиму-2024/25.