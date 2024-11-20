Предзимние аномалии ждут в Башкирии

В целом по Республике специалисты обещают облачную погоду с прояснениями, а также мокрый снег ночью. День выдастся без осадков, однако в светлое время суток мешать жителям региона будет гололёд. Ветер — от 5 до 10 м/c. Ночью и ранним утром температура воздуха будет составлять -1°C… -6°C, днём же она увеличится до -3°C… +2°C.