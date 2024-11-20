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Posted 20 ноября, 16:35

Published 20 ноября, 16:35

Modified 20 ноября, 17:07

Updated 20 ноября, 17:07

Туман и гололёд прогнозируют в Башкирии

Предзимние аномалии ждут в Башкирии

20 ноября 2024, 16:35
Фото: Изображение Midjourney.

Туман и гололёд прогнозируют в Башкирии

В центре Гидрометеорологии Башкортостана сообщили, какая погода ожидается жителей региона в четверг, 21 ноября.

В целом по Республике специалисты обещают облачную погоду с прояснениями, а также мокрый снег ночью. День выдастся без осадков, однако в светлое время суток мешать жителям региона будет гололёд. Ветер — от 5 до 10 м/c. Ночью и ранним утром температура воздуха будет составлять -1°C… -6°C, днём же она увеличится до -3°C… +2°C.

В столице региона осадков не обещают ни днём, ни ночью. В тёмное время суток -2°C… -4°C, днём около 0°C.

Во второй половине недели температура может резко повыситься выше нормы на 4-6°C, сообщили в Гидрометцентре.

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Ранее Mkset сообщал о том, что синоптики поделились предварительным прогнозом погоды в Башкирии и Уфе на зиму-2024/25.

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