По ДТП с рейсовым автобусом назначили экспертизы

Posted 20 ноября, 12:55
Published 20 ноября, 12:55
Modified 20 ноября, 13:51
Updated 20 ноября, 13:51
Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан начато расследование по факту, квалифицируемому по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Причина — полет в кювет рейсового автобуса из Уфы утром в среду, 20 ноября. На момент аварии в салоне общественного транспорта находились люди.
— Согласно предварительным данным следствия, на 34 км автотрассы Уфа-Янаул водитель автобуса марки «Паз Вектор», перевозившего 16 пассажиров, во время обгона выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, перевернулся. Несколько пассажиров с различными травмами были госпитализированы, однако после медицинского осмотра были отпущены на амбулаторное лечение, — рассказали в Следкоме Башкирии.
Возбуждение уголовного дела позволяет провести комплекс следственных мероприятий. После ДТП начались допросы и экспертизы, направленные на выяснение причин инцидента, определение технического состояния автобуса и выяснение степени вреда здоровью людей. Последнее предстоит установить врачам после завершения лечения пострадавших в аварии пассажиров. Если выяснится нарушение требований правил перевозки, то ответственность грозит компании-владельцу транспорта.