mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 12:55

Published 20 ноября, 12:55

Modified 20 ноября, 13:51

Updated 20 ноября, 13:51

В Башкирии завели уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом

По ДТП с рейсовым автобусом назначили экспертизы

20 ноября 2024, 12:55
Фото: t.me/karabanova_an.

В Башкирии завели уголовное дело по ДТП с рейсовым автобусом

В Благовещенском районе возбуждено уголовное дело в связи с дорожным происшествием с участием пассажирского автобуса в среду, 20 ноября, сообщает региональный Следком.

Бирским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Республике Башкортостан начато расследование по факту, квалифицируемому по ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности). Причина — полет в кювет рейсового автобуса из Уфы утром в среду, 20 ноября. На момент аварии в салоне общественного транспорта находились люди.

— Согласно предварительным данным следствия, на 34 км автотрассы Уфа-Янаул водитель автобуса марки «Паз Вектор», перевозившего 16 пассажиров, во время обгона выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, перевернулся. Несколько пассажиров с различными травмами были госпитализированы, однако после медицинского осмотра были отпущены на амбулаторное лечение, — рассказали в Следкоме Башкирии.

Возбуждение уголовного дела позволяет провести комплекс следственных мероприятий. После ДТП начались допросы и экспертизы, направленные на выяснение причин инцидента, определение технического состояния автобуса и выяснение степени вреда здоровью людей. Последнее предстоит установить врачам после завершения лечения пострадавших в аварии пассажиров. Если выяснится нарушение требований правил перевозки, то ответственность грозит компании-владельцу транспорта.

Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии — подробности инцидента
Узнать подробнее
Читайте также:
Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии — подробности инцидентаМашина с младенцем разбилась в БашкирииРейсовый автобус перевернулся в Башкирии
#Юлия Литвиненко#Общество#Происшествия#Башкирия#Уфа#Стерлитамак#Уголовное дело#Башкортостан#ДТП#Дороги#Автобус#Новости Башкирии#Сибай#Новости Уфы#Транспорт#Салават#Нефтекамск#Белорецк#Октябрьский#Туймазы#Кумертау#Расследование#Травмы#Белебей#Техническое состояние#Мелеуз#Благовещенский район#Пассажиры#Ответственность#Экспертиза#Вред здоровью#Перевозка#Паз Вектор
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика