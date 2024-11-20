По ДТП с рейсовым автобусом назначили экспертизы

— Согласно предварительным данным следствия, на 34 км автотрассы Уфа-Янаул водитель автобуса марки «Паз Вектор», перевозившего 16 пассажиров, во время обгона выехал на встречную полосу и, не справившись с управлением, перевернулся. Несколько пассажиров с различными травмами были госпитализированы, однако после медицинского осмотра были отпущены на амбулаторное лечение, — рассказали в Следкоме Башкирии.