Пермская ЦБК организовала отраслевую сессию с компанией «Химпром»

Posted 20 ноября, 09:25
Published 20 ноября, 09:25
Modified 20 ноября, 09:25
Updated 20 ноября, 09:25
На встрече присутствовали представители отрасли и ученые. Главная тема разговора — сотрудничество с химической и целлюлозно-бумажной отраслями в условиях изменений на российском рынке. Уход западных поставщиков в 2022 году заставил российский бизнес искать пути импортозамещения и развивать локальные технологии. Об этом сообщает properm.ru.
Как отметил гендиректор ПЦБК Юрий Марков, работа с химической отраслью дает производителям новые возможности для разработки технологий и специализированной продукции. Марков отметил, что ПЦБК готова к таким экспериментам, особенно в сфере специализированной химии, а также тех позиций, по которым нет альтернативных поставщиков.
На сессии своими наработками поделились эксперты компании «Химпром», которая не так давно вышла на рынок химии для целлюлозно-бумажной промышленности. Также поднимались вопросы очистки сточных вод и решения проблем, связанных со смолой. Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».
В рамках выставки ПЦБК представила свою продукцию: макулатурный тарный картон, бумагу для гофрирования и гофроупаковки, а также инновационные решения в области автоматизации. Помимо этого, представители компании рассказали о применении искусственного интеллекта, который помогает при отборе резюме и организации рабочих процессов, а также при анализе простоев оборудования.
Исследовательская сессия «Рынок химии для ЦБП России» стала площадкой для укрепления взаимодействия между целлюлозно-бумажной и химической отраслями, что особенно важно в условиях новых экономических реалий.