Пермская ЦБК организовала отраслевую сессию с компанией «Химпром»

На сессии своими наработками поделились эксперты компании «Химпром», которая не так давно вышла на рынок химии для целлюлозно-бумажной промышленности. Также поднимались вопросы очистки сточных вод и решения проблем, связанных со смолой. Среди участников были представители Кондопожского и Архангельского ЦБК, а также компаний «Пигмент», «Генезис БИО», «Креал» и «Радиан».