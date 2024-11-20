Опасным уфимским квестом займется Москва

В результате этого две девочки получили травмы, и одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Следственный комитет по Республике Башкортостан уже возбудил уголовное дело, которое касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.