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Posted 20 ноября, 09:14

Published 20 ноября, 09:14

Modified 20 ноября, 13:51

Updated 20 ноября, 13:51

События в уфимском квесте попали на видео

Опасным уфимским квестом займется Москва

20 ноября 2024, 09:14
Фото: пресс-служба СК РФ.

События в уфимском квесте попали на видео

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на свой контроль расследование дела о травмировании детей на хоррор-квесте, сообщает в среду, 20 ноября, Следком РБ.

Как ранее сообщал Mkset, 16 ноября 2024 года группа несовершеннолетних решила провести время в квест-комнате. По информации Следственного комитета, в процессе игры аниматор, вместо того чтобы развлекать детей, использовал физическую силу. На видео с камер наблюдения видно, как мужчина в плаще пугает девочек электрошокером.

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В результате этого две девочки получили травмы, и одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью. Следственный комитет по Республике Башкортостан уже возбудил уголовное дело, которое касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Глава ведомства Александр Бастрыкин запросил доклад о ходе расследования, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.

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