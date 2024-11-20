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Posted 20 ноября, 10:24

Published 20 ноября, 10:24

Modified 20 ноября, 10:28

Updated 20 ноября, 10:28

Необычный мальчик-водопад родился в Башкирии

Необычный мальчик-водопад родился в Башкирии

20 ноября 2024, 10:24
Фото: 1MI.
Родители новорожденного решили дать сыну уникальное для региона имя, сообщается в среду, 20 ноября, на официальном портале ЗАГС.

Чем именно руководствовались мама и папа младенца — любовью к географии или симпатией к латинском языку, не известно. Точно знаем одно. Теперь в Башкирии живет уникальный мальчик. Родители назвали появившегося на свет младенца в 2024 году в Башкортостане красивым и многозначным именем.

Сына нарекли Анхель. С одной стороны, Анхель — название удивительно красивого и мощного водопада на Горе Дьявола в Венесуэле. С другой стороны, Анхель как мужское имя известно в латинском и греческом языках, и даже у иудеев. Догадаться о его значении несложно: Анхель — ангел или вестник послания божества. Имя Анхель часто ассоциируется с качествами, такими как доброта, мудрость, защита и священность.

Уникальная девочка родилась в Башкирии
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Кроме того, в список редких имен новорожденных мальчиков в Башкирии в 2024 году попали:
— Ниль
— Миша
— Ибрахьам
— Мухаммад Зиё.

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