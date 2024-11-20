Необычный мальчик-водопад родился в Башкирии

Сына нарекли Анхель. С одной стороны, Анхель — название удивительно красивого и мощного водопада на Горе Дьявола в Венесуэле. С другой стороны, Анхель как мужское имя известно в латинском и греческом языках, и даже у иудеев. Догадаться о его значении несложно: Анхель — ангел или вестник послания божества. Имя Анхель часто ассоциируется с качествами, такими как доброта, мудрость, защита и священность.