Необычный мальчик-водопад родился в Башкирии

Posted 20 ноября, 10:24
Published 20 ноября, 10:24
Modified 20 ноября, 10:28
Updated 20 ноября, 10:28
Чем именно руководствовались мама и папа младенца — любовью к географии или симпатией к латинском языку, не известно. Точно знаем одно. Теперь в Башкирии живет уникальный мальчик. Родители назвали появившегося на свет младенца в 2024 году в Башкортостане красивым и многозначным именем.
Сына нарекли Анхель. С одной стороны, Анхель — название удивительно красивого и мощного водопада на Горе Дьявола в Венесуэле. С другой стороны, Анхель как мужское имя известно в латинском и греческом языках, и даже у иудеев. Догадаться о его значении несложно: Анхель — ангел или вестник послания божества. Имя Анхель часто ассоциируется с качествами, такими как доброта, мудрость, защита и священность.
Кроме того, в список редких имен новорожденных мальчиков в Башкирии в 2024 году попали:
— Ниль
— Миша
— Ибрахьам
— Мухаммад Зиё.