Названа причина массовой аварии в Уфе

В десятом часу утра среды, 20 ноября, водитель «Газели» столкнулся с «Тойотой Короллой», ехавшей по встречному направлению. От удара «Тойоту» откинуло, в результате чего машина влетела в движущуюся по тому же направлению «Мазду». Массовое ДТП произошло на Нагаевском шоссе в сторону поселка Акбердино.