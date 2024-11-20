Названа причина массовой аварии в Уфе

Posted 20 ноября, 09:23
Published 20 ноября, 09:23
Modified 20 ноября, 09:35
Updated 20 ноября, 09:35
В десятом часу утра среды, 20 ноября, водитель «Газели» столкнулся с «Тойотой Короллой», ехавшей по встречному направлению. От удара «Тойоту» откинуло, в результате чего машина влетела в движущуюся по тому же направлению «Мазду». Массовое ДТП произошло на Нагаевском шоссе в сторону поселка Акбердино.
В результате страшного столкновения, все участники ДТП, к счастью, остались живы. Их здоровью ничего не угрожает. Однако автомобили получили сильные повреждения. По мнению экспертов, «Тойота Королла» восстановлению не подлежит.
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