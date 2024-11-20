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Posted 20 ноября, 09:23

Published 20 ноября, 09:23

Modified 20 ноября, 09:35

Updated 20 ноября, 09:35

Автобусы встали в Уфе из-за массового ДТП

Названа причина массовой аварии в Уфе

20 ноября 2024, 09:23
Фото: 1MI.

Автобусы встали в Уфе из-за массового ДТП

40-летний водитель «Газели» устроил массовую аварию, двигаясь по Нагаевскому шоссе, в среду, 20 ноября.

В десятом часу утра среды, 20 ноября, водитель «Газели» столкнулся с «Тойотой Короллой», ехавшей по встречному направлению. От удара «Тойоту» откинуло, в результате чего машина влетела в движущуюся по тому же направлению «Мазду». Массовое ДТП произошло на Нагаевском шоссе в сторону поселка Акбердино.

Фото: Госавтоинспекция Уфы

В результате страшного столкновения, все участники ДТП, к счастью, остались живы. Их здоровью ничего не угрожает. Однако автомобили получили сильные повреждения. По мнению экспертов, «Тойота Королла» восстановлению не подлежит.

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