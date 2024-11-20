Машина с младенцем разбилась в Башкирии

Posted 20 ноября, 07:45
Published 20 ноября, 07:45
Modified 20 ноября, 11:56
Updated 20 ноября, 11:56
Утром в среду, 20 ноября, около девяти часов на 44 километре трассы Белебей—Николаевка—Туймазы—Бакалы в Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2112 и направлявшийся в сторону Туймазов, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-21099. После сильного удара ВАЗ-2112 был отброшен на автомобиль Hyundai Kona.
— В результате аварии водитель ВАЗ-2112 скончался на месте, а четверо его пассажиров, среди которых находился годовалый ребенок, были госпитализированы. Также в медицинское учреждение доставлены водитель ВАЗ-21099 и двое его пассажиров, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан. — Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего инцидента.
Всего, как сообщает региональный Минздрав, в аварии пострадали семеро человек. Каждый из них находится под пристальным вниманием медиков. МЧС устраняет последствия аварии, чтобы обеспечить безопасный проезд на участке дороги, где произошло смертельное ДТП.
Напомним, ранее стало известно про ДТП с рейсовым автобусом из Уфы. Пока в числе пострадавших — две женщины. Автобус достают из кювета спецтехникой.