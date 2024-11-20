Машина с младенцем разбилась в Башкирии

Утром в среду, 20 ноября, около девяти часов на 44 километре трассы Белебей—Николаевка—Туймазы—Бакалы в Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2112 и направлявшийся в сторону Туймазов, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-21099. После сильного удара ВАЗ-2112 был отброшен на автомобиль Hyundai Kona.