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Posted 20 ноября, 07:45

Published 20 ноября, 07:45

Modified 20 ноября, 11:56

Updated 20 ноября, 11:56

МЧС РБ

Машина с младенцем разбилась в Башкирии

20 ноября 2024, 07:45

Смертельное лобовое ДТП произошло в Башкортостане

Сотрудники автоинспекции расследуют обстоятельства аварии с летальным исходом в районе Туймазов в среду, 20 ноября, сообщает ГАИ Республики Башкортостан.
ГАИ РБ

Утром в среду, 20 ноября, около девяти часов на 44 километре трассы Белебей—Николаевка—Туймазы—Бакалы в Республике Башкортостан произошло дорожно-транспортное происшествие. По предварительным данным, 48-летний мужчина, управлявший автомобилем ВАЗ-2112 и направлявшийся в сторону Туймазов, выехал на встречную полосу, в результате чего произошло лобовое столкновение с ВАЗ-21099. После сильного удара ВАЗ-2112 был отброшен на автомобиль Hyundai Kona.

— В результате аварии водитель ВАЗ-2112 скончался на месте, а четверо его пассажиров, среди которых находился годовалый ребенок, были госпитализированы. Также в медицинское учреждение доставлены водитель ВАЗ-21099 и двое его пассажиров, — сообщает ГАИ Республики Башкортостан. — Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все детали произошедшего инцидента.

Всего, как сообщает региональный Минздрав, в аварии пострадали семеро человек. Каждый из них находится под пристальным вниманием медиков. МЧС устраняет последствия аварии, чтобы обеспечить безопасный проезд на участке дороги, где произошло смертельное ДТП.

Рейсовый автобус перевернулся в Башкирии
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Напомним, ранее стало известно про ДТП с рейсовым автобусом из Уфы. Пока в числе пострадавших — две женщины. Автобус достают из кювета спецтехникой.

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