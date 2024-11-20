Магазин золотого олигарха стал достоянием Башкирии

Теперь на территории объекта нельзя строить новые капитальные здания или увеличивать размеры уже существующих. Также запрещено проводить земляные, строительные или любые другие работы, кроме тех, которые направлены на сохранение этого объекта или его отдельных частей. Однако вести хозяйственную деятельность можно, если она не мешает сохранению объекта.