Магазин золотого олигарха стал достоянием Башкирии

Posted 20 ноября, 10:08
Published 20 ноября, 10:08
Modified 20 ноября, 10:55
Updated 20 ноября, 10:55
Теперь любой баймакский пирожок может гордиться, что находится в местах, где велись настоящие торговые баталии век назад.
А ведь это здание когда-то было центром торговли и социальной жизни, но, возможно, никому не приходило в голову сохранить его, пока не пришла мысль дать ему статус «величия».
Теперь на территории объекта нельзя строить новые капитальные здания или увеличивать размеры уже существующих. Также запрещено проводить земляные, строительные или любые другие работы, кроме тех, которые направлены на сохранение этого объекта или его отдельных частей. Однако вести хозяйственную деятельность можно, если она не мешает сохранению объекта.
Будем надеяться, что этот шаг позволит не только сохранить здание, но и привлечь внимание к его исторической ценности. И да, если там откроется музей, которая будет рассказывать о величии местной торговли, мы обязательно зайдем — разве не заслуга для истории?
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