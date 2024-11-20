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Posted 20 ноября, 14:34

Published 20 ноября, 14:34

Modified 20 ноября, 16:17

Updated 20 ноября, 16:17

Квартиры в Уфе начали падать в цене

Вы не поверите: квартиры в Уфе подешевели

20 ноября 2024, 14:34
Фото: 1MI.

Квартиры в Уфе начали падать в цене

В Уфе наблюдается небольшое снижение стоимости квадратного метра на рынке новостроек, согласно данным «Restate», опубликованными в среду, 20 ноября.

По последним данным, средняя цена квадратного метра в новостройках Уфы на 1 сентября 2024 года составляла 133 000 рублей, а на 19 ноября она снизилась до 129 000 рублей, что соответствует падению на 3%. Это изменение выделяет Уфу на фоне других регионов, где складывается совершенно иная ситуация.

В соседнем Татарстане, например, цены на новостройки демонстрируют активный рост. На 1 сентября 2024 года квадратный метр стоил 174 000 рублей, а на 19 ноября цена выросла до 186 000 рублей, что составляет рост на 6,9%.

Тенденции в других городах-миллионниках

•Новосибирск: рост цен на 7% в последний квартал, средняя цена достигла 140 000 рублей.

•Екатеринбург: рост на 7,5%, средняя цена — 150 000 рублей.

•Омск: рост цен на 10%, стоимость квадратного метра поднялась с 120 000 рублей до 132 000 рублей.

•Пермь: увеличение цен на 8%, средняя цена — 138 000 рублей.

•Санкт-Петербург: цены остаются стабильными, средняя цена — 185 000 рублей.

•Москва: рост на 5%, средняя цена составляет 250 000 рублей.

Фото: 1MI

Рынок в условиях высокой ипотечной ставки

Высокие ставки по ипотеке, установленные Центробанком, оказали значительное влияние на объем сделок на первичном рынке недвижимости. В Уфе, как и в других городах, наблюдается снижение активности покупателей, однако осенью появились некоторые признаки восстановления спроса. Конечно, до уровня весеннего спроса с привычными ставками ещё очень далеко. Однако Башкирия уже делает первые шаги к реабилитации рынка недвижимости.

Перспективы на будущее

Несмотря на текущее снижение цен, Уфа предлагает более стабильную ситуацию на рынке недвижимости по сравнению с другими регионами. Снижение цен может открыть новые возможности для покупателей, которые ищут доступное жилье. Важно, чтобы тенденция к снижению продолжалась, и рынок стал более доступным и устойчивым.

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