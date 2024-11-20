Вы не поверите: квартиры в Уфе подешевели

Высокие ставки по ипотеке, установленные Центробанком, оказали значительное влияние на объем сделок на первичном рынке недвижимости. В Уфе, как и в других городах, наблюдается снижение активности покупателей, однако осенью появились некоторые признаки восстановления спроса. Конечно, до уровня весеннего спроса с привычными ставками ещё очень далеко. Однако Башкирия уже делает первые шаги к реабилитации рынка недвижимости.