Вы не поверите: квартиры в Уфе подешевели

Posted 20 ноября, 14:34
Published 20 ноября, 14:34
Modified 20 ноября, 16:17
Updated 20 ноября, 16:17
По последним данным, средняя цена квадратного метра в новостройках Уфы на 1 сентября 2024 года составляла 133 000 рублей, а на 19 ноября она снизилась до 129 000 рублей, что соответствует падению на 3%. Это изменение выделяет Уфу на фоне других регионов, где складывается совершенно иная ситуация.
В соседнем Татарстане, например, цены на новостройки демонстрируют активный рост. На 1 сентября 2024 года квадратный метр стоил 174 000 рублей, а на 19 ноября цена выросла до 186 000 рублей, что составляет рост на 6,9%.
•Новосибирск: рост цен на 7% в последний квартал, средняя цена достигла 140 000 рублей.
•Екатеринбург: рост на 7,5%, средняя цена — 150 000 рублей.
•Омск: рост цен на 10%, стоимость квадратного метра поднялась с 120 000 рублей до 132 000 рублей.
•Пермь: увеличение цен на 8%, средняя цена — 138 000 рублей.
•Санкт-Петербург: цены остаются стабильными, средняя цена — 185 000 рублей.
•Москва: рост на 5%, средняя цена составляет 250 000 рублей.
Высокие ставки по ипотеке, установленные Центробанком, оказали значительное влияние на объем сделок на первичном рынке недвижимости. В Уфе, как и в других городах, наблюдается снижение активности покупателей, однако осенью появились некоторые признаки восстановления спроса. Конечно, до уровня весеннего спроса с привычными ставками ещё очень далеко. Однако Башкирия уже делает первые шаги к реабилитации рынка недвижимости.
Несмотря на текущее снижение цен, Уфа предлагает более стабильную ситуацию на рынке недвижимости по сравнению с другими регионами. Снижение цен может открыть новые возможности для покупателей, которые ищут доступное жилье. Важно, чтобы тенденция к снижению продолжалась, и рынок стал более доступным и устойчивым.