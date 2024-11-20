Школьниц избили на шоу в Уфе

Согласно информации, поступившей в следственные органы, 16 ноября компания из шести несовершеннолетних девушек принимала участие в устрашающем квесте. Однако, по данным следствия, аниматор, который должен был развлекать детей, использовал электрошокер и применял физическую силу, что привело к травмам двух девочек. Одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью.