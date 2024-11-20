Школьниц избили на шоу в Уфе

Posted 20 ноября, 06:57
Published 20 ноября, 06:57
Modified 20 ноября, 08:04
Updated 20 ноября, 08:04
Согласно информации, поступившей в следственные органы, 16 ноября компания из шести несовершеннолетних девушек принимала участие в устрашающем квесте. Однако, по данным следствия, аниматор, который должен был развлекать детей, использовал электрошокер и применял физическую силу, что привело к травмам двух девочек. Одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью.
Следственный отдел Октябрьского района Уфы уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают прокурорские работники и следователи, которые проводят осмотр и собирают показания от участников квеста, а также сотрудников организации.
В планах следствия — провести судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния здоровья пострадавших. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям организаторов квеста и работников, задействованных в этом инциденте.