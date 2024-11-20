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Posted 20 ноября, 06:57

Published 20 ноября, 06:57

Modified 20 ноября, 08:04

Updated 20 ноября, 08:04

Хоррор-квест закончился уголовным делом в Уфе

Школьниц избили на шоу в Уфе

20 ноября 2024, 06:57
Фото: Следком Башкирии.

Хоррор-квест закончился уголовным делом в Уфе

Две 12-летние девочки получили травмы из-за неадекватных действий аниматора, сообщает в среду, 20 ноября, Следственный комитет России по РБ.

Согласно информации, поступившей в следственные органы, 16 ноября компания из шести несовершеннолетних девушек принимала участие в устрашающем квесте. Однако, по данным следствия, аниматор, который должен был развлекать детей, использовал электрошокер и применял физическую силу, что привело к травмам двух девочек. Одна из них была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

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Следственный отдел Октябрьского района Уфы уже возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ, которая касается оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей. На месте происшествия работают прокурорские работники и следователи, которые проводят осмотр и собирают показания от участников квеста, а также сотрудников организации.

В планах следствия — провести судебно-медицинскую экспертизу для оценки состояния здоровья пострадавших. По итогам расследования будет дана правовая оценка действиям организаторов квеста и работников, задействованных в этом инциденте.

Видео: Прокуратура РБ.
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