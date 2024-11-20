Глава РЭО Буцаев обсудил с главой Республики Алтай инвестпроект КПО

Posted 20 ноября, 12:08
Published 20 ноября, 12:08
Modified 20 ноября, 12:08
Updated 20 ноября, 12:08
Предполагается модернизировать существующий объект для обработки твердых коммунальных отходов и создать современные объекты для утилизации и захоронения мусора, сообщил Денис Буцаев. Об этом пишет prmira.ru.
Как отметил глава РЭО, цель инвестпроекта — оптимизация тарифных последствий для жителей Алтая. Также он пояснил, что ранее в регионе планировалось строительство небольших предприятий для обращения с отходами, но теперь акцент сделан на создание мусороперегрузочной станции. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей.
В процессе обсуждения было решено, что во второй половине следующего года, после завершения подготовки необходимых документов, проект получит льготное финансирование от РЭО.
Андрей Турчак добавил, что вместо строительства нового и дорогостоящего объекта будет проведена реконструкция существующего на основе концессионного соглашения, планируется обновить оборудование, увеличить мощность переработки, а также создать современные объекты для утилизации и захоронения мусора.
Кроме того обсуждались вопросы бесперебойной работы региональных операторов, необходимость создания и оснащения контейнерных площадок и приобретения современной подвижной техники.