mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 20 ноября, 12:08

Published 20 ноября, 12:08

Modified 20 ноября, 12:08

Updated 20 ноября, 12:08

Глава РЭО Буцаев обсудил с главой Республики Алтай инвестпроект КПО

Глава РЭО Буцаев обсудил с главой Республики Алтай инвестпроект КПО

20 ноября 2024, 12:08
Фото: reo.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев и глава Республики Алтай Андрей Турчак обсудили детали инвестиционного проекта по созданию комплекса по переработке отходов «Майминский».

Предполагается модернизировать существующий объект для обработки твердых коммунальных отходов и создать современные объекты для утилизации и захоронения мусора, сообщил Денис Буцаев. Об этом пишет prmira.ru.

Как отметил глава РЭО, цель инвестпроекта — оптимизация тарифных последствий для жителей Алтая. Также он пояснил, что ранее в регионе планировалось строительство небольших предприятий для обращения с отходами, но теперь акцент сделан на создание мусороперегрузочной станции. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей.

В процессе обсуждения было решено, что во второй половине следующего года, после завершения подготовки необходимых документов, проект получит льготное финансирование от РЭО.

Андрей Турчак добавил, что вместо строительства нового и дорогостоящего объекта будет проведена реконструкция существующего на основе концессионного соглашения, планируется обновить оборудование, увеличить мощность переработки, а также создать современные объекты для утилизации и захоронения мусора.

Кроме того обсуждались вопросы бесперебойной работы региональных операторов, необходимость создания и оснащения контейнерных площадок и приобретения современной подвижной техники.

#Общество
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика