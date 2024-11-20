Глава РЭО Буцаев обсудил с главой Республики Алтай инвестпроект КПО

Как отметил глава РЭО, цель инвестпроекта — оптимизация тарифных последствий для жителей Алтая. Также он пояснил, что ранее в регионе планировалось строительство небольших предприятий для обращения с отходами, но теперь акцент сделан на создание мусороперегрузочной станции. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,5 миллиарда рублей.