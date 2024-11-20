Этим мужчинам в Башкирии платят по ₽250`000

В этом свете становится совершенно ясно, что сварка — это не только работа с огнем, а настоящая искусство, достойное высоких зарплат. Уже 5,4 тысячи вакансий сварщиков открыто в Башкирии, и это только в этом квартале. Так что, если у вас есть навыки обращения с сварочным аппаратом и вы хотите поменять свою жизнь — не упустите шанс станцевать с огнем и заработать в два раза больше, чем обычный офисный работник.