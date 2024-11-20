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Posted 20 ноября, 16:43

Published 20 ноября, 16:43

Modified 20 ноября, 17:07

Updated 20 ноября, 17:07

Сварщики догоняют программистов по доходу в Башкортостане

Этим мужчинам в Башкирии платят по ₽250`000

20 ноября 2024, 16:43
Фото: Изображение Midjourney.

Сварщики догоняют программистов по доходу в Башкортостане

Если вы думали, что только айтишники могут зарабатывать хорошие деньги, то вы глубоко ошибаетесь. Сварщики в Башкирии теперь могут похвастаться зарплатой, сопоставимой с доходами квалифицированных программистов, сообщает сайт hh.ru в среду, 20 ноября.

Как выяснили аналитики, в четвертом квартале 2024 года сварщики оказались на третьем месте среди самых высокооплачиваемых специалистов, с медианной зарплатой 187 100 рублей. Впереди только разработчики и DevOps-инженеры, которые по-прежнему держат первенство с зарплатами в ₽275 и ₽200 тысяч, соответственно. Но, честно говоря, кто бы мог подумать, что работа с газовыми баллонами и электродами может приносить такие деньги?

В этом свете становится совершенно ясно, что сварка — это не только работа с огнем, а настоящая искусство, достойное высоких зарплат. Уже 5,4 тысячи вакансий сварщиков открыто в Башкирии, и это только в этом квартале. Так что, если у вас есть навыки обращения с сварочным аппаратом и вы хотите поменять свою жизнь — не упустите шанс станцевать с огнем и заработать в два раза больше, чем обычный офисный работник.

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А если вам не интересны такие профессии с огоньком, то в двадцатку высокооплачиваемых специалистов также вошли коммерческие директора, токари, фрезеровщики и даже главные врачи.

Фото: hh.ru

В общем, смело обращайте мечты о высокой зарплате в реальность и помните: в мире современных технологий даже сварка может принести вам сладкую жизнь.

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