Домохозяйка просто посыпала плиту содой — результат превзошел все ожидания!

Каждая хозяйка знает, как трудно избавиться от жира и нагара на плите. Часто кажется, что вернуть ей первозданный вид можно только с помощью профессиональной химии или долгой кропотливой работы. Однако есть простой и доступный метод, который поможет справиться с этой проблемой.

Скопление жира и нагара на плите — это естественное следствие её ежедневного использования. Во время готовки капли масла, соус или брызги от жарки попадают на поверхность. Если их вовремя не убрать, они затвердевают, образуя плотный слой, который непросто очистить. Но как можно быстро и без усилий избавиться от таких загрязнений? Анна, домохозяйка и автора канала «Советы для дома», предлагает действенный метод, который подходит для любых плит: из нержавеющей стали, стеклокерамики или покрытых эмалью. Как очистить плиту в домашних условиях? . Фото: Канала «Советы для дома» Как очистить плиту в домашних условиях? Для начала потребуется простая комбинация ингредиентов: сода, уксус и немного средства для мытья посуды. Эти средства есть в каждом доме и их использование не требует сложной подготовки. Подготовка плиты к чистке Перед началом уборки важно убедиться, что плита остыла. Чтобы загрязнения хорошо отмокли, их нужно посыпать слоем обычной пищевой соды. Она помогает размягчить жир и нагар, а также нейтрализует неприятные запахи. После этого на плиту наливается немного уксуса. Его кислотность разъедает жирные отложения, а химическая реакция с содой позволяет легче удалить нагар. — Чтобы уксус подействовал на конфорках, смачивайте в нём бумажные полотенца и укладывайте их на загрязнённые участки. Через час эти места будет легче отмыть, — делится лайфхаком Анна. Почему жир и нагар так сложно удалить? Чистка плиты Через час после обработки поверхности уксусом можно приступать к чистке. На губку наносится немного средства для мытья посуды. Сначала для удаления грязи используется мягкая сторона губки, чтобы не повредить покрытие плиты. — Важно использовать только горячую воду, чтобы усилить действие моющих средств и убрать жир максимально эффективно, — отмечает блогер. Если загрязнения не поддаются мягкой стороне губки, для точечной обработки можно использовать её жёсткую сторону. Почему жир и нагар так сложно удалить? . Фото: Канала «Советы для дома» Чистка конфорок и финальная обработка Для очищения конфорок внутри рекомендуется использовать нож, который поможет счистить твёрдый нагар. Оставшиеся загрязнения легко убираются с помощью хорошо отжатой губки. Когда плита становится чистой, её нужно промыть тёплой водой и протереть мягкой тряпкой или полотенцем. Это удалит остатки чистящих средств и придаст поверхности блеск. Заключительный этап Последний шаг — протирание плиты насухо. Это предотвратит появление разводов и сохранит чистоту поверхности. Для ухода за плитой из нержавеющей стали можно использовать специальные полироли, которые защищают её от появления пятен и отпечатков пальцев. — После такой обработки плита выглядит как новая, даже если на ней был застарелый нагар, — отмечает Анна. Ранее эксперты рассказали, чем отмыть жир на кухонных шкафах. Последний шаг — протирание плиты насухо . Фото: Канала «Советы для дома» Пора избавить вытяжку от жира: попробуйте этот простой способ очистки фильтров Узнать подробнее Читайте также: Жир и пятна исчезнут за секунды: натуральный спрей для блеска нержавеющих кастрюль Тестируем разные средства для борьбы с нагаром: какой работает? Как выбрать лучший жироудалитель: тестируем 8 средств от старого нагара