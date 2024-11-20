Домохозяйка просто посыпала плиту содой — результат превзошел все ожидания!

Posted 20 ноября, 10:58
Published 20 ноября, 10:58
Modified 20 ноября, 11:00
Updated 20 ноября, 11:00
Скопление жира и нагара на плите — это естественное следствие её ежедневного использования. Во время готовки капли масла, соус или брызги от жарки попадают на поверхность. Если их вовремя не убрать, они затвердевают, образуя плотный слой, который непросто очистить.
Но как можно быстро и без усилий избавиться от таких загрязнений? Анна, домохозяйка и автора канала «Советы для дома», предлагает действенный метод, который подходит для любых плит: из нержавеющей стали, стеклокерамики или покрытых эмалью.
Для начала потребуется простая комбинация ингредиентов: сода, уксус и немного средства для мытья посуды. Эти средства есть в каждом доме и их использование не требует сложной подготовки.
Перед началом уборки важно убедиться, что плита остыла. Чтобы загрязнения хорошо отмокли, их нужно посыпать слоем обычной пищевой соды. Она помогает размягчить жир и нагар, а также нейтрализует неприятные запахи.
После этого на плиту наливается немного уксуса. Его кислотность разъедает жирные отложения, а химическая реакция с содой позволяет легче удалить нагар.
— Чтобы уксус подействовал на конфорках, смачивайте в нём бумажные полотенца и укладывайте их на загрязнённые участки. Через час эти места будет легче отмыть, — делится лайфхаком Анна.
Через час после обработки поверхности уксусом можно приступать к чистке. На губку наносится немного средства для мытья посуды. Сначала для удаления грязи используется мягкая сторона губки, чтобы не повредить покрытие плиты.
— Важно использовать только горячую воду, чтобы усилить действие моющих средств и убрать жир максимально эффективно, — отмечает блогер.
Если загрязнения не поддаются мягкой стороне губки, для точечной обработки можно использовать её жёсткую сторону.
Для очищения конфорок внутри рекомендуется использовать нож, который поможет счистить твёрдый нагар. Оставшиеся загрязнения легко убираются с помощью хорошо отжатой губки.
Когда плита становится чистой, её нужно промыть тёплой водой и протереть мягкой тряпкой или полотенцем. Это удалит остатки чистящих средств и придаст поверхности блеск.
Последний шаг — протирание плиты насухо. Это предотвратит появление разводов и сохранит чистоту поверхности. Для ухода за плитой из нержавеющей стали можно использовать специальные полироли, которые защищают её от появления пятен и отпечатков пальцев.
— После такой обработки плита выглядит как новая, даже если на ней был застарелый нагар, — отмечает Анна.
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