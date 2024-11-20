Дед Мороз едет в Уфу

Posted 20 ноября, 16:49
Published 20 ноября, 16:49
Modified 20 ноября, 17:04
Updated 20 ноября, 17:04
Встречать гостей Дед Мороз начнёт 26 декабря в 17:00. В честь торжественного открытия пройдёт праздничная программа. Расположится Резиденция в районе Горсовета — перед гостиницей «Азимут», где праздник устраивали и в 2023/24 году.
Вход, как обещают организаторы, будет свободным. Работать Резиденция будет до 12 января. Режим работы — с 12:00 до 20:00, в новогоднюю ночь открыты двери к Деду Морозу будут до 02:00.
В программе — возможность написать письмо новогоднему волшебнику, мастер-классы для детей и взрослых, игровые мероприятия, площадки с фотозонами и зажжение огней на одной из главных ёлок Уфы.
Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии к Новому году собираются подготовить 250 км гирлянд, 1865 ёлок и 826 городков.