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Posted 20 ноября, 16:49

Published 20 ноября, 16:49

Modified 20 ноября, 17:04

Updated 20 ноября, 17:04

В Уфе откроется резиденция Деда Мороза

Дед Мороз едет в Уфу

20 ноября 2024, 16:49
Фото: mkset.ru.

В Уфе откроется резиденция Деда Мороза

Стало известно, где разместится и когда распахнёт двери резиденция главного зимнего волшебника (0+) в столице Башкортостана.

Встречать гостей Дед Мороз начнёт 26 декабря в 17:00. В честь торжественного открытия пройдёт праздничная программа. Расположится Резиденция в районе Горсовета — перед гостиницей «Азимут», где праздник устраивали и в 2023/24 году.

Вход, как обещают организаторы, будет свободным. Работать Резиденция будет до 12 января. Режим работы — с 12:00 до 20:00, в новогоднюю ночь открыты двери к Деду Морозу будут до 02:00.

В программе — возможность написать письмо новогоднему волшебнику, мастер-классы для детей и взрослых, игровые мероприятия, площадки с фотозонами и зажжение огней на одной из главных ёлок Уфы.

Башкирию украсят 250 км гирлянд
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Ранее Mkset сообщал о том, что в столице Башкирии к Новому году собираются подготовить 250 км гирлянд, 1865 ёлок и 826 городков.

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