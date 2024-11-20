Башкирия накормит Китай дорожающим маслом

Все образцы были направлены в Башкирскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», где прошли тщательное тестирование. Как показали результаты, ни один из опасных карантинных организмов не был выявлен, а вся продукция соответствует строгим требованиям Главного Таможенного Управления КНР. В результате на каждую партию было выдано фитосанитарное свидетельство, что подтверждает высокое качество масла.