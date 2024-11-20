Башкирия накормит Китай дорожающим маслом

Posted 20 ноября, 08:34
Published 20 ноября, 08:34
Modified 20 ноября, 09:40
Updated 20 ноября, 09:40
Как стало известно, в период с 9 января по 18 ноября 2024 года проверено 8,51 тыс. тонн нерафинированного масла, произведенного местными маслоэкстракционными предприятиями. Процесс контроля включает отбор проб масла из 393 железнодорожных флекситанков для лабораторных исследований.
Все образцы были направлены в Башкирскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ», где прошли тщательное тестирование. Как показали результаты, ни один из опасных карантинных организмов не был выявлен, а вся продукция соответствует строгим требованиям Главного Таможенного Управления КНР. В результате на каждую партию было выдано фитосанитарное свидетельство, что подтверждает высокое качество масла.
Для сравнения, за аналогичный период 2023 года было экспортировано значительно больше — 21,381 тыс. тонн подсолнечного масла.
Как ранее сообщал Mkset, с начала 2024 года цена на подсолнечное масло в регионе выросла на 5,27%, причем за сентябрь — на 1,35%.