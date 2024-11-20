Башкирия будет кормить Сербию

Posted 20 ноября, 16:18
Published 20 ноября, 16:18
Modified 20 ноября, 17:14
Updated 20 ноября, 17:14
Как сообщает ведомство, 19 ноября 2024 года наблюдатели из Россельхознадзора тщательно проверили, что же это за две партии сыра, которые собирались покорить балканские просторы. И да, специфика такая, что к каждому грузу нужно прикладывать не только этикетку, но и множество документов. Но не волнуйтесь, все прошло гладко.
На удачу, Белебеевский молочный комбинат не только прошел экспортную сертификацию, но и был включен в Реестр экспортеров. Это, конечно, важно, ведь любой серьезный сырный производитель знает: без сертификатов и печатей — как без сыра на завтраке. И несмотря на то что на каждую партия нужно дополнительно трижды проверить, несет ли она «премиум» статус, наш комбинат оказался готов к этому вызову.
На данный момент это уже пятая партия молочной продукции, отгруженная в Сербию в этом году. Всего с начала года в страну отгружено 114 тонн сыра. Так что, пока уфимцы не могут сложить цен на сливочное масло, Сербия наслаждается башкортостанской сырной тарелкой.