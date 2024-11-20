Башкирия будет кормить Сербию

На удачу, Белебеевский молочный комбинат не только прошел экспортную сертификацию, но и был включен в Реестр экспортеров. Это, конечно, важно, ведь любой серьезный сырный производитель знает: без сертификатов и печатей — как без сыра на завтраке. И несмотря на то что на каждую партия нужно дополнительно трижды проверить, несет ли она «премиум» статус, наш комбинат оказался готов к этому вызову.