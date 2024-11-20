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Posted 20 ноября, 16:18

Published 20 ноября, 16:18

Modified 20 ноября, 17:14

Updated 20 ноября, 17:14

Башкирия стала экспортировать сыр в Европу

Башкирия будет кормить Сербию

20 ноября 2024, 16:18
Фото: mkset.ru.

Башкирия стала экспортировать сыр в Европу

Свежая новость из мира молочной продукции! В Белебее откуда, судя по всему, происходит вся сырная магия: местный молочный комбинат экспортировал в Сербию целых 38 тонн сыра «Гауда», сообщает республиканское Управление Россельхознадзора в среду, 20 ноября.

Как сообщает ведомство, 19 ноября 2024 года наблюдатели из Россельхознадзора тщательно проверили, что же это за две партии сыра, которые собирались покорить балканские просторы. И да, специфика такая, что к каждому грузу нужно прикладывать не только этикетку, но и множество документов. Но не волнуйтесь, все прошло гладко.

На удачу, Белебеевский молочный комбинат не только прошел экспортную сертификацию, но и был включен в Реестр экспортеров. Это, конечно, важно, ведь любой серьезный сырный производитель знает: без сертификатов и печатей — как без сыра на завтраке. И несмотря на то что на каждую партия нужно дополнительно трижды проверить, несет ли она «премиум» статус, наш комбинат оказался готов к этому вызову.

На данный момент это уже пятая партия молочной продукции, отгруженная в Сербию в этом году. Всего с начала года в страну отгружено 114 тонн сыра. Так что, пока уфимцы не могут сложить цен на сливочное масло, Сербия наслаждается башкортостанской сырной тарелкой.

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